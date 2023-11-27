Принимать решения без участия судей в судах присяжных предложили в Казахстане

Международный совет Верховного суда рекомендует переход к классической модели суда присяжных в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Верховного суда РК.

Отмечается, что сегодня прошло заседание Международного совета при Верховном Суде. По его итогам одобрена рекомендация о возможности внедрения классической модели суда присяжных и института "amicus curiae", с привлечением ученых и экспертов для повышения качества судебных решений.

Участники заседания обсудили особенности классической модели суда присяжных, а также вовлечение в судебный процесс экспертов-правоведов для повышения качества решений.

По итогам обсуждения, Международный совет при Верховном суде РК рекомендовал проработать возможность перехода к классической модели, где решение принимается 11-ю присяжными заседателями без участия судьи в совещательной комнате.

Международный совет ВС отметил, что в случае имплементации данная модель обеспечит укрепление принципа состязательности, способствует повышению доверия населения к правосудию и исключает обвинительный уклон судопроизводства.

Как напомнили в Верховном суде, с 2007 года в нашей стране действует модель смешанной коллегии суда с участием присяжных заседателей, состоящей из профессионального судьи и непрофессиональных судей (присяжных).

При вынесении решения, присяжные в совещательной комнате голосуют совместно с председательствующим по делу судьей. По классической же модели, принятой в Великобритании и США, присяжные удаляются в совещательную комнату и без участия судьи выносят вердикт о виновности или невиновности подсудимого.

Суды с участием присяжных заседателей в Казахстане внедрены в 2007 году. С 1 января 2023 года с участием присяжных рассматриваются дела об особо тяжких преступлениях (кроме совершенных в военное время, в условиях ЧС и некоторых других).

С января 2024 года с участием присяжных будут подсудны и некоторые виды тяжких преступлений и преступлений средней тяжести. Значительное расширение подсудности увеличит состав присяжных - с 31 до 44.

По итогам обмена мнениями, члены Международного Совета поддержали рекомендацию рассмотреть вопрос возможности внедрения института «amicus curiae» в судебные процедуры Казахстана для обеспечения более широкого участия экспертов и граждан, осуществляющих научную деятельность в сфере права, в судебных процессах.

Отметим, согласно Британской энциклопедии, Amicus curiae (лат. "друг суда") - лицо, оказывающее помощь суду путем предоставления информации или консультаций по вопросам права или факта. Он не является стороной в судебном процессе и тем самым отличается от интервента, который непосредственно заинтересован в исходе дела и поэтому допускается к участию в нем в качестве стороны.