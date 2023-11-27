Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Принимать решения без участия судей в судах присяжных предложили в Казахстане

Опубликовано:

Судья
Судья. Иллюстративное фото: Boonchai Wedmakawand / Getty Images

Международный совет Верховного суда рекомендует переход к классической модели суда присяжных в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Верховного суда РК.

Отмечается, что сегодня прошло заседание Международного совета при Верховном Суде. По его итогам одобрена рекомендация о возможности внедрения классической модели суда присяжных и  института "amicus curiae", с привлечением ученых и экспертов для повышения качества судебных решений.

Участники заседания обсудили  особенности классической модели суда присяжных, а также  вовлечение  в  судебный  процесс экспертов-правоведов  для повышения качества решений.

По итогам обсуждения, Международный совет при Верховном суде РК рекомендовал проработать возможность перехода  к классической модели, где решение принимается 11-ю присяжными заседателями без участия судьи в совещательной комнате.

Международный совет ВС отметил, что в  случае имплементации данная модель обеспечит укрепление принципа состязательности, способствует повышению доверия населения к  правосудию и исключает  обвинительный уклон судопроизводства.

Как напомнили в Верховном суде, с 2007 года в нашей стране действует модель смешанной коллегии суда с участием присяжных заседателей, состоящей из профессионального судьи и непрофессиональных судей (присяжных).

При вынесении решения, присяжные в совещательной комнате голосуют совместно с председательствующим по делу судьей. По классической же модели, принятой в Великобритании и  США, присяжные удаляются в совещательную комнату и без участия судьи выносят вердикт о виновности или невиновности подсудимого.

Суды с участием присяжных заседателей в Казахстане  внедрены в 2007 году. С 1 января 2023 года с участием присяжных рассматриваются дела об особо тяжких преступлениях (кроме совершенных в военное время, в условиях ЧС и некоторых других).  

С  января 2024 года с участием присяжных будут подсудны и некоторые виды тяжких преступлений и преступлений средней тяжести. Значительное расширение подсудности увеличит состав присяжных -  с 31 до 44.

По итогам обмена мнениями, члены Международного Совета поддержали рекомендацию рассмотреть вопрос возможности внедрения института «amicus curiae» в судебные процедуры Казахстана  для обеспечения более широкого участия экспертов и граждан, осуществляющих научную деятельность в сфере права, в судебных процессах.

Отметим, согласно Британской энциклопедии, Amicus curiae (лат. "друг суда") - лицо, оказывающее помощь суду путем предоставления информации или консультаций по вопросам права или факта. Он не является стороной в судебном процессе и тем самым отличается от интервента, который непосредственно заинтересован в исходе дела и поэтому допускается к участию в нем в качестве стороны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047858-prinimat-resheniya-bez-uchastiya-sudey-v-sudah-prisyazhnyh-predlozhili-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.