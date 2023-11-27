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Полиция обратилась к алматинцам

Опубликовано:

Ноутбук и банковская карта
Ноутбук. Иллюстративное фото: pexels.com

Алматинские полицейские призвали жителей и гостей южной столицы приобретать билеты на концерты у официальных источников, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В целях профилактики фактов незаконных манипуляций, связанных с продажей билетов на культурно-зрелищные мероприятия, а также профилактики мошенничеств, полиция города Алматы обращается жителям и гостям мегаполиса и призывает их к усилению мер имущественной безопасности.

Билеты на концерты необходимо приобретать у официальных источников, чтобы не стать жертвами мошенников", – сообщили в департаменте.

Добавим, что мошенники постоянно придумывают новые способы получения персональных данных, чтобы использовать их для получения наживы. На сайте "Электронного правительства" представлена информация, как обезопасить информацию о себе и не стать жертвой мошенников. Правила безопасности по защите персональных данных

  • Не пишите ПИН-код на карте и не сообщайте его другим, не вводите его нигде кроме банкоматов и POS-терминалов.
  • Никому не сообщайте полные реквизиты своей карты и не выкладывайте ее фотографии в сети или мессенджерах. Если кто-то хочет перевести вам деньги, ему нужен только номер карты или просто номер телефона.
  • Никогда не озвучивайте и не отправляйте незнакомым людям свои персональные данные, включая копии документов, удостоверяющих личность.
  • Не публикуйте свои личные и банковские данные в Интернете, не теряйте из виду свою карту при проведении платежей в кафе/ресторане.
  • Воздержитесь от участия в сомнительных интернет-конкурсах и лотереях, в которых требуется дать персональную информацию.
  • Если вы собираетесь совершить онлайн-покупку, убедитесь, что сайт действительно принадлежит интернет-магазину и внимательно проверьте написание сайта в адресной строке, он должен начинается с HTTPS и символа закрытого замка.
  • Заведите отдельную карту, предназначенную только для покупок в Интернете.
  • Подключите сервис СМС/Push уведомлений, чтобы оперативно получать данные транзакций по вашим картам.
  • Внимательно читайте содержимое СМС/Push сообщений, если пришло сообщение об операции, которую вы не совершали – не вводите пароль и позвоните в банк.
  • Никогда не вводите пароль для отмены или аннулирования операций – такие запросы формируют только мошенники.
  • Узнайте в банке и при наличии возможности попросите включить функцию 3D-Secure (VISA) или SecureCode (MasterCard) для своей платежной карты. Используйте сложные пароли для своей электронной почты и личных кабинетов на сайтах. Пароли типа 12345 или Password не смогут вас защитить. Пароли должны быть разными, более 10 символов, с прописными и строчными буквами, цифрами и специальными символами. Старайтесь чтобы пароль имел для вас смысл и вы могли его легко запомнить. Храните его в тайне.
  • Если вы ввели данные карты на сомнительном сайте или сообщили их по ошибке мошенникам, то позвоните в банк для немедленной блокировки карты.
  • Воздержитесь от установки на ваши электронные устройства сомнительных программ.
  • Не используйте публичные (открытые) wi-fi сети для доступа в личный интернет-банкинг. Используйте лицензионное антивирусное программное обеспечение на устройствах с которых подключаете сервисы интернет банкинга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047837-politsiya-obratilas-k-almatintsam/

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