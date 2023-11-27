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Умер лидер ОПГ "Четыре брата" Еркин Избасар

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Еркин Избасар
Еркин Избасар. Фото: diapazon.kz

В Актобе скончался лидер ОПГ "Четыре брата", известный бизнесмен и меценат Еркин Избасар. Информацию об этом МИА "Казинформ" сегодня подтвердили его друзья и коллеги.

Как пояснил агентству депутат Актюбинского областного маслихата Марат Койлыбаев, Еркин Избасар перенес много тяжелых операций и болел. Он отметил его большой вклад в развитие спорта.

"Его отец Жумаш был тренером, он и сам - борец. Очень помог многим ребятам. Его можно назвать человеком, внесшим огромный вклад в развитие борьбы в Актюбинской области", - сказал Марат Койлыбаев.

По его словам, Еркин Избасар открыл для всей страны бронзового призера Олимпиады в Токио Нурислама Санаева. Сам, будучи инвалидом, он часто принимал участие в благотворительных акциях и помогал малоимущим.

Напомним, в декабре 2016 года в Актобе была проведена спецоперация, в ходе которой задержали несколько членов преступной группировки по подозрению в хищении и незаконном обороте нефти на сумму 39 млн тенге.

По версии следствия, устойчивую ОПГ создал Еркин Избасар, назвав ее "Четыре брата". Нефть же вывозили с месторождений Актюбинской области и продавали компаниями под видом печного топлива.

В ОПГ входили 26 человек, которые были причастны к нелегальному обороту нефти, рейдерству, разбоям и вымогательствам.

В результате инвалида-колясочника в августе 2018 года приговорили к 12 годам колонии. Кроме того, было конфисковано имущество и деньги.

Однако защитников такой приговор не устроил, поэтому они подали апелляционную жалобу. Коллегия по ней приняла решение не в пользу осужденного, увеличив срок его заключения до 16 лет.

В ноябре 2021 года стало известно, что лидера ОПГ "Четыре брата" освободили из колонии из-за состояния здоровья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047824-umer-lider-opg-chetyre-brata-erkin-izbasar/

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