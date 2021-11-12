Лидера ОПГ "Четыре брата" освободили из колонии из-за состояния здоровья

Еркин Избасар. Фото: diapazon.kz

Лидера ОПГ "Четыре брата" Избасара Еркина освободили от отбывания наказания в колонии из-за состояния здоровья. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана.

Сообщается, что было проведено заседание специальной медицинской комиссии по результатам обследования и выявленных у Избасара заболеваний.

"В своем заключении СМК установила наличие у осужденного заболеваний, являющихся основанием для освобождения от отбывания наказания.

Сотрудниками колонии данное заключение вместе со всеми материалами было направлено в суд для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении КУИС.

В итоге 21 октября суд Усть-Каменогорска принял решение о замене неотбытой части наказания Избасару на ограничение свободы сроком на 11 лет до излечения.

Напомним, в июле 2020 года лидера ОПГ "Четыре брата", в которую входили порядка 26 человек, приговорили к 12 годам колонии. Организованная преступная группа занималась незаконным оборотом нефти в регионе, рейдерством и вымогательством.

В октябре 2018 года суд увеличил Избасару срок наказания с 12 до 16 лет - апелляцию подали гособвинители, поскольку сочли, что 12 лет - слишком мягкая мера для всего содеянного "братьями".

Отметим, что Еркин Избасар является инвалидом-колясочником. Ранее сообщалось, что с первого дня отбывания наказания мужчина находился в лазарете под присмотром врачей из-за состояния здоровья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941824-lidera-opg-chetyre-brata-osvobodili-iz-kolonii-iz-za-sostoyaniya-zdorovya/