Метели, гололед и туман: в Астане и еще 12 регионах объявлено штормовое предупреждение

В субботу, 25 ноября, на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды - в некоторых регионах прогнозируют метели и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Как сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет", штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах, в том числе в столице Казахстана.

Так, 25 ноября в области Ұлытау ожидается туман и сильный ветер с порывами до 18 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается метель а на севере и востоке области - гололед. Днем на юге области ожидается туман. Скорость ветра составит 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Жителей Уральска синоптики предупреждают о гололеде.

На западе, северо-западе Костанайской области ожидаются гололед и метель, а на западе и севере области - туман. В самом Костанае прогнозируют метель и гололед.

Жителей Мангистауской области предупреждают об усилении ветра до 23 м/с.

На западе, севере Актюбинской области прогнозируют гололед, метель и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. В Актобе 25 ноября ожидается гололед, а ночью - метель.

В Кызылординской области объявлено штормовое предупреждение из-за тумана.

На большей части Северо-Казахстанской области завтра ожидается снег, на севере, западе, юге области, а также в областном центре - Петропавловске - прогнозируют гололед и метель.

В Астане 25 ноября ночью и утром ожидается туман и поземка. На дорогах столицы ожидается гололедица. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются метель, гололед и ураганный ветер со скоростью до 25 м/с. Специалисты предупреждают, что завтра на дорогах Кокшетау ожидается гололедица.

В Жамбылской области объявлено штормовое предупреждение из-за тумана и сильного ветра с порывами до 23-28 м/с.

В Восточно-Казахстанская области в субботу прогнозируют сильные осадки, преимущественно снег). На севере, востоке, юге области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Порывы ветра в регионе будут достигать 23-28 м/с.

В Павлодарской области и области Абай синоптики прогнозируют низовую метель, гололед и усиление ветра до 23-28 м/с.

Что делать при гололеде:

одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;

обходите места, покрытые льдом.

Если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Как не пострадать при тумане

На сайте ДЧС Жамбылской области указано, что туман – это скопление продуктов конденсации (капель или кристаллов, или тех и других вместе), взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли.

Туман сильно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, затрудняет ориентирование. Он искажает восприятие скорости транспортных средств, расстояния до предметов и цветов, кроме красного. Именно поэтому сигнал светофора красный, чтобы его хорошо было видно в любую погоду, и поэтому автомобили красного цвета считаются менее опасными.

При тумане водителям рекомендуется: