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В одном из микрорайонов Алматы произошел порыв водовода: повреждение уже устранили

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Кран без воды
Кран. Иллюстративное фото: Vyacheslav Dumchev/Getty Images

Вчера в Алматы в микрорайоне Коккайнар произошло повреждение водовода. Спустя пять часов авария была устранена, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как сообщили в городском акимате, вчера 23 ноября, из-за повреждения запорной арматуры в колодце 1960 года постройки произошел порыв в микрорайоне Коккайнар в Алатауском районе.

"Заявка в диспетчерскую поступила в 15:30, аварийная служба прибыла на место в 15:55. Сотрудники ГКП "Алматы Су" устранили повреждение в 21:00", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

"Из-за обильных дождевых осадков и отсутствия система отвода воды, а также расположения домостроений в естественном логу имеются локальные подтопления порядка 15 дворовых территорий. Сотрудниками районного акимата проведен подворовой обход в зоне участка подтопления для изучения ситуации.

Работы ведутся без срыва водоснабжения абонентов. ТЭЦ-2 функционирует в штатном режиме", – добавили в акимате.

В ведомстве добавили, что износ водопроводных сетей по городу Алматы составляет 55,8 %, канализационных сетей – 57.5%. Снижение износа происходит за счет строительства новых сетей.

Напомним, вчера сообщалось, что в Жетысуском районе Алматы произошел порыв на теплотрассе – ведется работа по устранению повреждения.

По предварительным данным, это произошло из-за дефекта сварочного стыка, работы по которому были осуществлены в 2011 году.

Позже стало известно, что в Жетысуском районе Алматы часть зданий временно отключат от теплоснабжения. Восстановить подачу тепла и горячей воды в компании обещали к полуночи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047429-v-odnom-iz-mikrorayonov-almaty-proizoshel-poryv-vodovoda-povrezhdenie-uzhe-ustranili/

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