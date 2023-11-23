Почему задерживаются авиарейсы, рассказали в аэропорту Астаны

Причины частых задержек авиарейсов зимой озвучил первый заместитель председателя правления "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Руслан Пыштанов, передает NUR.KZ.

Как отмечается на сайте аэропорта, задержки зимой никак не связаны с проблемами воздушной гавани.

"В зимнее время часто бывают задержки рейсов. Это не значит, что аэропорт не готов к зиме. В большинстве случаев из-за очень плохой погоды самолет может не взлететь или осуществить посадку. Кроме того, рейс может быть задержан, даже если в столице хорошая погода, а в пункте назначения плохая", - сказал Руслан Пыштанов.

В пример спикер привел рейсы КС 7365А, КС7366А, которые должны были вылететь из Астаны в Уральск накануне, 22 ноября, а также рейсы IQ 437, IQ438, которые должны были вылететь из Астаны в Петропавловск сегодня.

Все они были отменены из-за плохой погоды в пункте назначения.

Отмечается, что Международный аэропорт Астаны обеспечен спецтехникой для бесперебойной работы в осенне-зимний период 2023-2024 года.

Аэродромная служба оснащена 34 единицами снегоуборочными машинами и тракторами, а также в количестве 111 единиц спецтехникой для обслуживания воздушных судов.

В начале года мы сообщали о том, что сразу 20 рейсов были задержаны в аэропорту Астаны. Air Astana тогда обратилась к пассажирам. Причиной названы неблагоприятные метеорологические условия.

В апреле этого года также массово отменялись рейсы в связи с весенними погодными условиями. Тогда пассажирам рекомендовали заблаговременно проверять статус рейсов на сайте или через справочную службу авиакомпаний либо аэропорта вылета.