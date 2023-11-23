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Теплотрассу прорвало в одном из районов в Алматы. Подачу горячей воды ослабили

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Кран без воды
Кран. Иллюстративное фото: Vyacheslav Dumchev/Getty Images

В Жетысуском районе Алматы произошел порыв на теплотрассе – ведется работа по устранению повреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

В Жетысуском районе Алматы произошел порыв на одном из участков теплотрассы, проходящей вдоль Большого Алматинского канала южнее улицы Серикова. По предварительным данным, это произошло из-за дефекта сварочного стыка, работы по которому были осуществлены в 2011 году.

В связи с произошедшим подача отопления и горячего водоснабжения в ряде домов сохранена с пониженными параметрами.

Сообщается, что экстренной заменой давшего сбой сегмента трубопровода диаметром 1000 мм занимается аварийная бригада ТОО "Алматинские тепловые сети".

В ТОО напомнили, что в случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (например, выброс воды, пар) рекомендуется не предпринимать самостоятельных действий, а сообщить о произошедшем по номерам:

  • +7 727 378-06-65 (круглосуточно);
  • +7 727 341 07 77 (с 08:00 до 18:00) или 109.

Напомним, в середине октября часть зданий в Бостандыкском районе Алматы на несколько часов отключили от горячей воды и отопления из-за нештатной ситуации, возникшей на одном из участков магистральной теплосети.

Сообщалось, что экстренной заменой давшего сбой сегмента трубопровода диаметра 800 мм, введенного в эксплуатацию в 1976 году, занималась их аварийная бригада.

Неделю назад в Актау произошел порыв на тепломагистрали. В Сети появилось видео с затопленной дорогой, от которой поднимаются клубы пара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047203-teplotrassu-prorvalo-v-odnom-iz-rayonov-v-almaty-podachu-goryachey-vody-oslabili/

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