Теплотрассу прорвало в одном из районов в Алматы. Подачу горячей воды ослабили

В Жетысуском районе Алматы произошел порыв на теплотрассе – ведется работа по устранению повреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

В Жетысуском районе Алматы произошел порыв на одном из участков теплотрассы, проходящей вдоль Большого Алматинского канала южнее улицы Серикова. По предварительным данным, это произошло из-за дефекта сварочного стыка, работы по которому были осуществлены в 2011 году.

В связи с произошедшим подача отопления и горячего водоснабжения в ряде домов сохранена с пониженными параметрами.

Сообщается, что экстренной заменой давшего сбой сегмента трубопровода диаметром 1000 мм занимается аварийная бригада ТОО "Алматинские тепловые сети".

В ТОО напомнили, что в случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (например, выброс воды, пар) рекомендуется не предпринимать самостоятельных действий, а сообщить о произошедшем по номерам:

+7 727 378-06-65 (круглосуточно);

+7 727 341 07 77 (с 08:00 до 18:00) или 109.

Напомним, в середине октября часть зданий в Бостандыкском районе Алматы на несколько часов отключили от горячей воды и отопления из-за нештатной ситуации, возникшей на одном из участков магистральной теплосети.

Сообщалось, что экстренной заменой давшего сбой сегмента трубопровода диаметра 800 мм, введенного в эксплуатацию в 1976 году, занималась их аварийная бригада.

Неделю назад в Актау произошел порыв на тепломагистрали. В Сети появилось видео с затопленной дорогой, от которой поднимаются клубы пара.