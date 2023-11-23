"Неудобно было всем": тротуар обустроили вдоль ВОАД в Алматы

Вдоль Восточной объездной автомобильной дороги в Алматы появился обустроенный тротуар - раньше горожанам приходилось идти по обочине, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как рассказали в акимате, раньше вдоль ВОАД не было тротуара, из-за чего горожанам приходилось двигаться по обочине, а это небезопасно. Теперь же здесь появился 190-метровый тротуар - от автозаправочной станции до остановочного комплекса.

"Хожу этой дорогой, работаю здесь недалеко. Раньше ходили по обочине дороги, боялись попасть под машину. При дождливой погоде скользко было. Неудобно было всем. Сейчас хорошо стало, всем удобно", - отметил алматинец Смагул Маусымбаев.

В ведомстве отметили, что проект реализован по программе "Бюджет народного участия" аппаратом акима Медеуского района.

Всего в районе по этой программе реализуется 44 проекта. На сегодня работы завершены по 34, оставшиеся будут завершены до конца этого месяца.

Как сообщается на официальном сайте программы "Бюджет народного участия", программа создана для реализации проектов самих горожан. Она состоит из 8 этапов.

На первом этапе жители сами через портал подают заявку, в которой нужно указать наименование проектного предложения, его описание, адрес объекта, прикрепить эскиз и смету проектного предложения.

Далее экспертный совет дает оценку проекту, при необходимости его дорабатывают и выносят на голосование. Голосование проходит в онлайн-формате на официальном портале программы.

По итогам голосования районными акиматами и структурными подразделениями акимата в соответствии с бюджетным законодательством формируются бюджетные заявки. После выделения денег проекты реализуются.

Подать заявку на свой проект можно здесь.