В Казахстане 15 тыс. человек умерли, не дождавшись жилья
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Канат Шарлапаев, презентуя в мажилисе проект закона по корректировке механизмов постановки в очередь на госжилье, озвучил статданные по очередникам, передает корреспондент NUR.KZ.
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев отметил, что проектом закона предусматривается инвентаризация очередников не реже одного раза в квартал. Хотя акиматами такая работа на местах проводилась ранее всего один раз в год.
"На сегодня нашим Министерством совместно с МЦРИАП проведен анализ действующей базы очередников на предмет соответствия требованиям законодательства.
Так, по предварительным данным, из 646 тыс. граждан 232 тыс. очередников подлежат снятию с учета, так как из них: 96,1 тыс. - имели жилье за последние 5 лет, 533 - не имеют гражданства РК, у 91,4 тыс. - место регистрации (прописка) не совпадает с регионом, где состоит в очереди, 29 тыс. - без прописки, и 15,6 тыс. - числятся умершими.
Это показывает, что местными исполнительными органами данная работа ранее проводилась ненадлежащим образом", - озвучил данные Канат Шарлапаев.
При этом глава ведомства отметил, что на сегодня уже начата работа в этом направлении.
С 1 августа по настоящее время с очереди снято 21 607 граждан (ветераны ВОВ - 5, дети-сироты - 1045, многодетные семьи - 3539, СУСН - 7936, госслужащие и бюджетники - 9002, граждане с аварийным жильем - 80).
Ранее сообщалось о том, что в Казахстане ужесточат требования для постановки в очередь на госжилье. В частности, в связи с внедрением новых подходов предлагается увеличить срок отсутствия жилья с 5 лет до 10 лет для новых очередников.
Кто имеет право на жилье от государства?
По данным с официального сайта "Электронного правительства", согласно Закону "О жилищных отношениях", по праву собственности существуют следующие типы жилья:
- частный жилищный фонд - жилища, принадлежащие на праве собственности физическим или негосударственным юридическим лицам и их объединениям;
- государственный жилищный фонд - жилища, принадлежащие на праве собственности государству и состоящие из коммунального жилищного фонда, жилищного фонда государственного предприятия, а также жилищного фонда государственного учреждения; коммунальный жилищный фонд - жилища, находящиеся в ведении местных исполнительных органов (акиматов), закрепленные за специальным государственным учреждением по предоставлению жилищ в пользование;
- жилищный фонд государственного учреждения - жилища, находящиеся в ведении государственных учреждений, за исключением специального государственного учреждения по предоставлению жилищ в пользование; жилищный фонд государственного предприятия – жилища, находящиеся в ведении государственного предприятия;
- арендное жилище без права выкупа - жилище, предоставляемое из коммунального жилищного фонда гражданам Республики Казахстан в пользование за плату без права выкупа.
Для постановки в очередь на получение жилья в РК необходимо постоянно проживать в соответствующем населенном пункте (независимо от срока проживания).
Коммунальные или государственные квартиры предоставляются из коммунального жилищного фонда или частного жилищного фонда следующим лицам:
- ветеранам Великой Отечественной войны;
- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;
- многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", а также награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетным семьям при определенных условиях;
- социально уязвимым слоям населения (при определенных условиях);
- госслужащим, работникам бюджетных организаций, военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам и лицам, занимающим государственные выборные должности;
- гражданам, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством РК.
При этом, согласно статье 69 Закона "О Жилищных отношениях", вы являетесь нуждающимися в жилье, если:
- не имеете жилья на праве собственности на территории РК при постановке на учет и на момент предоставления жилища из коммунального жилищного фонда или жилищного фонда госпредприятия;
- не имеете жилища на праве собственности в данном населенном пункте при постановке на учет и на момент предоставления жилища из жилищного фонда государственного учреждения;
- не имеете предоставленного арендного жилища без права выкупа;
- жилье, в котором проживает ваша семья, не отвечает установленным санитарным и техническим требованиям;
- в смежных, неизолированных жилых помещениях проживает две и более семей;
- в составе вашей семьи имеются больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний (по списку заболеваний, утвержденному правительством РК), при которых совместное проживание с ними в одном помещении (квартире) становится невозможным.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047033-v-kazahstane-15-tys-chelovek-umerli-ne-dozhdavshis-zhilya/