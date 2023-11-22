В Казахстане 15 тыс. человек умерли, не дождавшись жилья

Канат Шарлапаев, презентуя в мажилисе проект закона по корректировке механизмов постановки в очередь на госжилье, озвучил статданные по очередникам, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев отметил, что проектом закона предусматривается инвентаризация очередников не реже одного раза в квартал. Хотя акиматами такая работа на местах проводилась ранее всего один раз в год.

"На сегодня нашим Министерством совместно с МЦРИАП проведен анализ действующей базы очередников на предмет соответствия требованиям законодательства.

Так, по предварительным данным, из 646 тыс. граждан 232 тыс. очередников подлежат снятию с учета, так как из них: 96,1 тыс. - имели жилье за последние 5 лет, 533 - не имеют гражданства РК, у 91,4 тыс. - место регистрации (прописка) не совпадает с регионом, где состоит в очереди, 29 тыс. - без прописки, и 15,6 тыс. - числятся умершими.

Это показывает, что местными исполнительными органами данная работа ранее проводилась ненадлежащим образом", - озвучил данные Канат Шарлапаев.

При этом глава ведомства отметил, что на сегодня уже начата работа в этом направлении.

С 1 августа по настоящее время с очереди снято 21 607 граждан (ветераны ВОВ - 5, дети-сироты - 1045, многодетные семьи - 3539, СУСН - 7936, госслужащие и бюджетники - 9002, граждане с аварийным жильем - 80).

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане ужесточат требования для постановки в очередь на госжилье. В частности, в связи с внедрением новых подходов предлагается увеличить срок отсутствия жилья с 5 лет до 10 лет для новых очередников.

Кто имеет право на жилье от государства?

По данным с официального сайта "Электронного правительства", согласно Закону "О жилищных отношениях", по праву собственности существуют следующие типы жилья:

частный жилищный фонд - жилища, принадлежащие на праве собственности физическим или негосударственным юридическим лицам и их объединениям;

- жилища, принадлежащие на праве собственности физическим или негосударственным юридическим лицам и их объединениям; государственный жилищный фонд - жилища, принадлежащие на праве собственности государству и состоящие из коммунального жилищного фонда, жилищного фонда государственного предприятия, а также жилищного фонда государственного учреждения; коммунальный жилищный фонд - жилища, находящиеся в ведении местных исполнительных органов (акиматов), закрепленные за специальным государственным учреждением по предоставлению жилищ в пользование;

жилища, принадлежащие на праве собственности государству и состоящие из коммунального жилищного фонда, жилищного фонда государственного предприятия, а также жилищного фонда государственного учреждения; коммунальный жилищный фонд - жилища, находящиеся в ведении местных исполнительных органов (акиматов), закрепленные за специальным государственным учреждением по предоставлению жилищ в пользование; жилищный фонд государственного учреждения - жилища, находящиеся в ведении государственных учреждений, за исключением специального государственного учреждения по предоставлению жилищ в пользование; жилищный фонд государственного предприятия – жилища, находящиеся в ведении государственного предприятия;

- жилища, находящиеся в ведении государственных учреждений, за исключением специального государственного учреждения по предоставлению жилищ в пользование; жилищный фонд государственного предприятия – жилища, находящиеся в ведении государственного предприятия; арендное жилище без права выкупа - жилище, предоставляемое из коммунального жилищного фонда гражданам Республики Казахстан в пользование за плату без права выкупа.

Для постановки в очередь на получение жилья в РК необходимо постоянно проживать в соответствующем населенном пункте (независимо от срока проживания).

Коммунальные или государственные квартиры предоставляются из коммунального жилищного фонда или частного жилищного фонда следующим лицам:

ветеранам Великой Отечественной войны;

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;

многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", а также награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетным семьям при определенных условиях;

социально уязвимым слоям населения (при определенных условиях);

госслужащим, работникам бюджетных организаций, военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам и лицам, занимающим государственные выборные должности;

гражданам, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством РК.

При этом, согласно статье 69 Закона "О Жилищных отношениях", вы являетесь нуждающимися в жилье, если: