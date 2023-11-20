Всемирный день ребенка: как полицейские спасали детей в Казахстане

Во Всемирный день ребенка, провозглашенный Генассамблеей ООН, в полиции решили поделиться невероятными историями, когда стражи порядка спасали детей, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на медиапортале МВД, один из таких случаев произошел 20 января этого года в Туркестанской области.

Инспектор службы батальона патрульной полиции управления полиции города Туркестана Ерик Акмолдаев оказал первую помощь маленькому ребенку, у которого начались судороги. Тогда к полицейскому подбежала неизвестная женщина и попросила помощи, пояснив, что на улице сыну внезапно стало плохо и он потерял сознание.

"Я думал, как спасти жизнь малыша. Стал искать удобное и теплое место, взял малыша и занес в расположенный рядом магазин. Я делал все, что мог. В этот момент ко мне подошла другая женщина и представилась медсестрой. Мы вместе стали оказывать первую помощь. Я держал тело мальчика, а пришедшая на помощь горожанка вытянула малышу язык, чтобы он его не проглотил. Так мы спасли ребенка. После чего их с мамой увезли на скорой помощи", — рассказал о случившимся полицейский.

Мать мальчика поблагодарила Акмолдаева за оказанную помощь.

Акмолдаев и спасенный малыш. Фото: polisia.kz

А в мае участковый инспектор полиции спас подростка из пожара в Павлодарской области.

При патрулировании села полицейский Жаябаев Куаныш, заметив клубы дыма среди домов, сразу же поспешил на место происшествия. Горел жилой дом. Куаныш забежал в охваченное огнем помещение, где в одной из комнат обнаружил 14-летнего подростка. В густом дыму он нашел подростка и вывел его на улицу. Отдав мальчика в руки соседям, вернулся в горящий дом, чтобы проверить, не остался ли кто еще и имеется ли на кухне газовый баллон.

Родные подростка поблагодарили участкового инспектора за спасение их сына.

"Хочу выразить нашему участковому огромную благодарность, низкий ему поклон! Если бы не Қуаныш, мой сын мог погибнуть", — отметила в своем видеообращении сельчанка.

Отметим, что после этого участковому указом президента РК вручили медаль “Ерлігі үшін” за мужественный поступок.

Награждение полицейского. Фото: polisia.kz

Роковая случайность едва не унесла жизнь маленького ребенка в городе Рудном.

Оперативные действия старшего сержанта полиции Адиля Кадирбекова помогли спасти младенца. Во время патрулирования полицейский совершал обход квартир и услышал крики о помощи.

"Увидел женщину с ребенком. Она сказала, что малыш не дышит и накануне он упал со стула", — рассказал полицейский.

Полицейский позвонил в скорую и, руководствуясь сообщениями дежурного врача, Кадирбеков начал реанимацию. Благодаря оказанной помощи ребенок открыл глаза и начал дышать. Прибывшие врачи подтвердили правильность действий полицейского. Родители мальчика выразили благодарность сотруднику.

"Благодаря оказанной помощи сын пришел в себя и сделал второй первый вдох. Огромное спасибо", – отметил отец мальчика.

О следующей истории в СМИ практически нет упоминаний, и нам о нем сообщил капитан полиции из Атырау.

Амангельды Мукашев рассказал, как несколько лет назад он нашел новорожденного в туалете.

"Если не ошибаюсь, это было в 2015-2016 году. Находясь на дежурстве, поступило сообщение, что в туалете одного из местных жилых домов обнаружен новорожденный ребенок. Я быстро приехал на место происшествия. Медсестра скорой помощи в ужасе кричала, что ребенок мертв, но из туалета послышался голос новорожденного. Я заглянул в яму, отодвинул туалет, и спустился вниз, чтобы осторожно поднять его. Младенец все еще находился в плаценте. Я сразу же поднялся наверх и вытащил его наружу. Можно сказать, что у ребенка есть ангел-хранитель, потому что находясь внутри выгребной ямы, мне не хватало воздуха, и я задыхался", — говорит полицейский.

Появившемуся на свет младенцу также дали имя Амангельды в честь стража порядка, спасшего его.

Спасение новорожденного. Фото: polisia.kz

Как отмечается на медиапортале, это лишь часть историй из сотен героических спасений, которые совершают стражи порядка Казахстана.

Полицейские страны призывают родителей быть более осмотрительными и оберегать своих детей от опасностей.