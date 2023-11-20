Полиция Алматы предупредила горожан о запланированных рейдах

Жителей Алматы предупредили о проведении ОПМ "Қауіпсіз қала - Безопасный город", которое будет проходить в течение ближайших 10 дней - с 20 по 30 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Данное общереспубликанское оперативно-профилактическое мероприятие направлено на выявление и пресечение фактов вандализма, порчи имущества, мелкого хулиганства, нарушений в области дорожной безопасности, а также на профилактику правонарушений в сфере бытового насилия, в том числе в отношении несовершеннолетних.

По этой причине были созданы специальные мобильные группы, к проведению отработки максимально вовлечена общественность.

Как предупредили в пресс-службе ДП, в эти дни участковыми инспекторами полиции будут проведены точечные и локальные рейды в жилых массивах, парках, скверах, общественных местах.

"Призываем проявлять нетерпимое отношение к любым правонарушениям, бережно относиться к окружающей среде, чужому имуществу, и неукоснительно соблюдать законодательство Республики Казахстан", - обратились полицейские к жителям и гостям южной столицы.

Согласно статье 294 УК РК, вандализм, то есть осквернение объектов историко-культурного наследия, памятников истории и культуры, природных объектов, охраняемых государством, надписями или рисунками, или иными действиями, оскорбляющими общественную нравственность, наказывается штрафом в размере от 50 до 160 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.

Согласно статье 434 КоАП РК, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.