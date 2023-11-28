Мальчику из Кызылординской области могут удалить легкое из-за рака

3-летний Улыкбек Рахымжан из Кызылординской области родился в многодетной семье. В детсаду воспитательница заметила опухоль, которая в результате обернулась страшным диагнозом, передает NUR.KZ.

"В сентябре 2021 года я записала Улыкбека в детский сад. В конце сентября воспитательница сообщила мне, что у него лопатка опухшая. Я была очень удивлена, так как дома такого не замечала. Я сразу же отправилась в районную поликлинику, где врачи сказали, что это просто вывих и надо наносить мазь.

Через пять дней опухоль не ушла и мы отправились в областную больницу, где хирург посоветовал сделать УЗИ и КТ. По результатам этих анализов нас отправили в Детский Научный центр онкологии и хирургии в Алматы. Там решили удалить эту опухоль и сделать гистологию", - говорит мама мальчика Зауре Токсейтова.

После получения результатов гистологии врачи поставили Улыкбеку диагноз "эмбриональная рабдомиосаркома второй стадии". Назначили 9 курсов "химии", а потом - еще 30 курсов радиолучевой терапии. Когда лучевая терапию подходила к концу, Улыкбек получил перелом тазобедренного сустава.

"Пришлось сделать еще одну операцию и удалить головку в тазобедренном суставе левой ноги. Так мой сын пролежал с гипсом два месяца, потом еще три месяца с использованием шины. В декабре 2022 года нас выписали. Мы были счастливы, что все позади, но счастье длилось недолго.

Через три месяца Улыкбеку сделали еще раз КТ, у сына выявили метастазы в подмышке и в правом легком. После двух курсов химиотерапии нам сделали операцию для удаления опухоли в подмышке. Затем сын получил еще три курса химиотерапии, но опухоль в легком не уменьшалась.

Врачи сказали, что уже 70% правого легкого поражено и нужно делать операцию по удалению этой части легкого, а, возможно, и удалить правое легкое полностью, так как там тоже есть мелкие метастазы", - говорит мама.

Зауре решила искать клинику за границей. Сейчас мальчик находится в клинике в Анкаре, Турция. Врачи уверяют, что у него есть все шансы на выздоровление.

"Наш маленький сыночек за свои три года повидал столько трудностей, но никогда не унывал и не сдавался. Он очень умный, знает все буквы и цифры на трех языках, различает все цвета. Очень любит космос. Я уверена, что, когда он вырастет, он станет очень хорошим человеком, который улучшит наше общество", - заключила мама мальчика.

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