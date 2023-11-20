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Акимат Шымкента обратился к горожанам из-за отключения газа

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Работающая плита
Газовая плита. Иллюстративное фото: pixabay.com

С 20 по 21 ноября часть Шымкента останется без газа, в связи с чем в городской администрации обратились к горожанам, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как объясняется на официальной Instagram-странице акимата Шымкента, причина отключения газа - необходимость увеличения мощности газопровода в рамках инвестиционной программы.

По данным ведомстве, с 20 по 21 ноября будет временно приостановлено газоснабжение в границах улицы Торекулова, улицы Рыскулбекова, улицы Байтурсынова, улицы Маметовой, улицы Рыскулова, улицы Аль-Фараби, Темирланского шоссе, улицы Желтоксан, улицы Момышулы (включая жилые, коммерческие и промышленные объекты).

"Просим жителей вышеуказанных районов следить за отключением всех газовых приборов и кранов перед ними, а также предоставить доступ для сотрудников ШПФ АО "КазТрансГаз Аймак" при повторном пуске газа.

При обнаружении запаха газа, просим обращаться по телефону 104. Заранее приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

На официальном сайте акимата Шымкента указано, что из-за недостатка мощностей 31 населенный пункт Шымкента испытывает проблемы с подачей голубого топлива, а в восьми жилых массивах природного газа вообще нет.

Летом этого года в ведомстве сообщали, что ведется строительство 18 объектов газоснабжения. После их запуска уровень охвата населения природным газом увеличится с 93% до 94,7%.

"Вопрос качественного электро- и газоснабжения населения будет полностью решен в 2025 году", - заявлял в июне тогда еще аким Шымкента Мурат Айтенов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046563-akimat-shymkenta-obratilsya-k-gorozhanam-iz-za-otklyucheniya-gaza/

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