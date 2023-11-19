"Не хватило финансов": как фонарный столб оказался посреди футбольного поля в Костанае (фото)

Фото с фонарным столбом прямо посередине школьного футбольного поля, гуляющее в Сети, прокомментировали в управлении образования акимата Костанайской области, передает NUR.KZ.

Фото фонарного столба посреди футбольного поля ранее разместили в паблике Qumash_kz в Instagram. Снимок вызвал немало вопросов у интернет-пользователей. В управлении образования Костанайской области прокомментировали происходящее.

"В 2019-2020 году здание школы было капитально отремонтировано. Во время ремонта, согласно ПСД, поле подлежало демонтажу и планировалась установка новых спортивных площадок.

Через старое недействующее футбольное поле был проложен электрический кабель и установлено освещение. Однако во время ремонта были выявлены недочеты в проектно-сметной документации, была проведена корректировка.

В связи с чем финансовых средств на демонтаж старого поля, установку новых спортивных площадок и благоустройство территории не хватило", - объяснили в управлении образования корреспонденту NUR.KZ.

Сейчас, по данным ведомства, футбольное поле закрыто и занятия на нем не проводятся.

Данной школой подана бюджетная заявка на демонтаж старой и установку новых спортивных площадок.