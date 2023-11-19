Показали акиму и закрыли: новый спорткомплекс за 270 млн тенге простаивает в Актюбинской области

Открытый в феврале этого года новый спортивный комплекс в селе Петропавловка Актюбинской области простаивает без дела. Объект обещают до конца года передать на баланс района, сообщает Хабар 24.

Строить новый спортивный комплекс в селе начали еще в прошлом году. Спортивное сооружение, согласно информации на официальном сайте акимата Каргалинского района, сдали в эксплуатацию в феврале текущего года. Именно тогда новый объект посетил и бывший руководитель области. С тех пор двери физкультурно-оздоровительного комплекса не открывались.

Как отмечают местные жители, ФОК закрыли сразу же после визита областного акима.

"Аким приезжал, якобы в волейбол играли, запустили. Он уехал, опять все закрыли. Вон, видите, недоработки, сдать то они сдали его по документам. Посмотрите, все валяется, вытяжка не изолирована, вся в лохмотьях", - рассказывает житель села Петропавловка Нурбек Сеилов.

Местные власти, в свою очередь, подчеркивают, что в феврале не было официального ввода в эксплуатацию объекта, а лишь ознакомительный визит главы региона. Завершили строительство объекта лишь только этим летом.

"Официальной презентации не было, рабочие моменты. В августе приняли, сказали в областном Управлении строительства. На баланс района передадут, только потом штат будет выделяться, пока штата нет", -отмечает аким Желтауского сельского округа Каргалинского района Азамат Рзагулов.

Между тем, возведение нового для села ФОКа обошлось местному бюджету в 270 млн тенге. Здесь смогут заниматься 240 юных спортсменов не только этого села, но и из соседнего. Будут функционировать секции по футболу, волейболу, гандболу и легкой атлетике.

"Были проблемы с оформлением земельного акта. Сейчас совместно с районным акиматом приводим все в порядок. Работа продолжается. До конца года передадим объект на баланс района", – заверил заместитель руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области Аслан Жарасбаев.

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