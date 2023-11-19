Молодой фермер Нурсултан Сагатбек: Не могу представить свою жизнь без лошадей

Нурсултан Сагатбек - один из тех, кто городской жизни предпочел аул и сельское хозяйство. После окончания учебы он вернулся в родное село и стал разводить лошадей. Как молодой человек превратил любимое хобби в прибыльное дело, читайте в материале NUR.KZ.

Нурсултан Сагатбек — уроженец села Талас Алматинской области. После школы он поступил в Казахский Национальный аграрный университет и отучился на зоотехника. Однако вместо того, чтобы работать по специальности, он решил вернуться в родное село и внести свою лепту в развитие сельского хозяйства. Большую роль в его решении сыграла любовь к животным, в особенности к лошадям. Кроме того, здесь можно заниматься еще одним новым в Казахстане направлением — экотуризмом.

"В Алматы я получил специальность "зоотехник". Моя супруга окончила Казахский Национальный университет имени аль-Фараби. У нас двое детей. Мне очень нравится жить в ауле - это самое главное. Мы не можем представить жизнь без лошадей. Содержим все виды скота, занимаемся хозяйством. Дед и отец тоже разводили скот. Но сам пришел в сельское хозяйство три года назад", — делится он.

Нұрсұлтан Сағатбек. Фото: instagram.com/nursultan_sagatbek/

По словам Нурсултана, основной доход семья получает от продажи сельскохозяйственной продукции, в частности, это мясо, молоко, сыр-творог и масло.

"Доставляем согым-мясо в Алматы, принимаем заказы на курт, масло и сыр. Молочные продукты делает наша мама — Эльмира Нугыманова. Сейчас они выпускаются как отдельный бренд. Спрос на мамино масло и курт очень высок, а заказы принимаются за месяц-два вперед", — говорит молодой фермер.

Помимо этого, Нурсултан вместе с братом Ернуром занимается агро- и экотуризмом.

"Мы с Ернуром занимаемся агротуризмом и экотуризмом. Ждем вас летом на джайлау Шалкоде. Туристы приезжают из Казахстана и зарубежья. Строим юрту, предлагаем саумал-терапию" — говорит он.

Скотовод за три года увеличил поголовье скота. Однако, по его словам, без проблемы в таком деле не обойтись.

Нұрсұлтан Сағатбек. Фото: instagram.com/nursultan_sagatbek

"Есть проблема с кормами, с дефицитом земель. Не хватает сенокосного угодья, нам также нужны пастбища", — говорит фермер.

Пока Нурсултан не делит скот на мясное либо молочное направления.

"Прежде всего, нам необходимо увеличить поголовье скота. Все не будет сразу. Но мы уже сколько можем завозим гиссарских овец, хороших жеребцов и быков ангусской породы", — говорит предприниматель.

Известно, что скот нуждается в хорошем уходе. Поэтому Нурсултан всегда следит, чтобы скот вовремя получал ветеринарные процедуры.

"Сами дезинфицируем, как можем, весной и осенью приобретаем необходимые препараты. Еще в ближайшее время собираемся сотрудничать с ветеринарной компанией. Эта идея родилась из желания внести хоть малейший вклад в развитие ветеринарной грамотности в ауле", — говорит он.

У Нурсултана много планов на будущее. Одним из них является развитие агротуризма. Он отмечает, что с каждым годом увеличивается количество туристов, которые хотят провести время в селе и полакомиться экологически чистыми продуктами. К примеру, только этим летом джайлау посетили около 300 человек.

"В планах построить юрту там, где нет цивилизации, создать условия для гостей. Мы намерены предоставить то, что просят туристы, то есть предоставить необходимый сервис. В основном, туристы слышат и узнают о нашем экотуристическом бизнесе через социальные сети", — говорит Нурсултан.

По словам Нурсултана, человеку легко дается та профессия, которая по душе. Поэтому он советует молодым людям превратить свое увлечение в бизнес.