Почти месячная норма осадков: сильный снегопад обрушился на Петропавловск
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В Петропавловске за один день выпала почти месячная норма осадков, на уборку улиц города вышли десятки снегоуборочных машин, сообщает NUR.KZ.
Как пишет Петропавловск.News, сильный снегопад прошелся по областному центру Северо-Казахстанской области накануне.
"За день выпало 20,1 мм осадков. Сейчас на улицах Петропавловска в усиленном режиме работает снегоуборочная техника. Задействованы 70 единиц техники и порядка 100 человек. После будет подсыпка песко-соляной смесью", — пишет издание, ссылаясь на пресс-службу городского акимата.
Ситуация с сильным снегопадом осложняет также и движение на трассе. В пресс-службе НК "КазАвтоЖол" накануне сообщили о закрытии трасс областного уровня в Северо-Казахстанской области.
"В связи с ухудшением погодных условий (гололед, метель, ограничение видимости), создающих аварийную обстановку для участников дорожного движения, с 20.00 на автомобильных дорогах областного значения СКО по всем районам, на всех направлениях закрыто движение для всех видов транспортных средств", — сообщает пресс-служба НК "КазАвтоЖол".
Сегодня, 19 ноября, на севере Казахстана ожидается низовая метель, на дорогах гололед. Ветер северо-западный, северный, ночью порывы до 15-20 м/с.
Ранее мы писали о том, что на большей части Казахстана сегодня ожидается усиление ветра, а также выпадение осадков в виде дождя и снега.
Как вести себя в метель
Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице. Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути.
В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:
- если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;
- нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;
- автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;
- периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.
- если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046492-pochti-mesyachnaya-norma-osadkov-silnyy-snegopad-obrushilsya-na-petropavlovsk/