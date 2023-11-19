Почти месячная норма осадков: сильный снегопад обрушился на Петропавловск

В Петропавловске за один день выпала почти месячная норма осадков, на уборку улиц города вышли десятки снегоуборочных машин, сообщает NUR.KZ.

Как пишет Петропавловск.News, сильный снегопад прошелся по областному центру Северо-Казахстанской области накануне.

"За день выпало 20,1 мм осадков. Сейчас на улицах Петропавловска в усиленном режиме работает снегоуборочная техника. Задействованы 70 единиц техники и порядка 100 человек. После будет подсыпка песко-соляной смесью", — пишет издание, ссылаясь на пресс-службу городского акимата.

Ситуация с сильным снегопадом осложняет также и движение на трассе. В пресс-службе НК "КазАвтоЖол" накануне сообщили о закрытии трасс областного уровня в Северо-Казахстанской области.

"В связи с ухудшением погодных условий (гололед, метель, ограничение видимости), создающих аварийную обстановку для участников дорожного движения, с 20.00 на автомобильных дорогах областного значения СКО по всем районам, на всех направлениях закрыто движение для всех видов транспортных средств", — сообщает пресс-служба НК "КазАвтоЖол".

Сегодня, 19 ноября, на севере Казахстана ожидается низовая метель, на дорогах гололед. Ветер северо-западный, северный, ночью порывы до 15-20 м/с.

Ранее мы писали о том, что на большей части Казахстана сегодня ожидается усиление ветра, а также выпадение осадков в виде дождя и снега.

Как вести себя в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице. Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути.

В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации: