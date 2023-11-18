Табун лошадей разгуливал прямо во дворе ЖК в Астане (видео)

Табун лошадей сняли на видео жители жилого комплекса в новом микрорайоне Астаны. Столичный департамент полиции сообщил, что хозяина животных установили, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Астана – Что? Где? Когда?". На кадрах – лошади, пасущиеся прямо во дворе жилого комплекса в новом микрорайоне столицы.

В департаменте полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что хозяина животных установили. С ним провели профилактическую беседу.

Кроме того, владельца лошадей наказали по двум административным статьям:

по статье 386 КоАП – "Нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений", оштрафовав на 30 МРП (103 тыс. тенге);

по части 2 статьи 408 КоАП – "Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных" – на 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

Согласно статье 386 КоАП, нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере 30 МРП.

А в соответствии с частью 2 статьи 408 КоАП, нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, повлекшее причинение ущерба имуществу физических лиц, влечет штраф в размере 10 МРП.

Добавим, что в октябре прошлого года по улицам Алматы разгуливал табун лошадей, создававший аварийную ситуацию на дорогах. В мае этого года скачущую по центру Астаны лошадь засняли очевидцы.