Стая пеликанов погибла в Акмолинской области (видео)

В одном из сел Акмолинской области погибла стая пеликанов - сельчане пытались помочь птицами, но не смогли. Как оказалось, все погибшие - птенцы, а не взрослые особи, сообщает сайт телеканала КТК.

В селе, расположенном в 150 км от Астаны, проживает около 300 человек. Несколько дней назад сельчане начали находить у себя во дворах, огородах и даже в сараях пеликанов, которых раньше в этих краях даже не видели.

"Захожу, а он вот здесь вот сидел. А птица боялась зайти. Я потом открыла вот клеточку, и потом потихоньку метелкой вот сюда я загнала. Вот сюда, в клеточку. Потому что он даже не старался уйти. Видать, холодно было. Он так пытался клюв, вот такой огромный, открывать", - рассказала местная жительница.

Сначала местные подумали, что во время перелета в теплые края пеликаны просто устроили привал в их деревне, чтобы отдохнуть. Но пернатые так и не улетели даже через несколько дней.

По подсчетам сельчан, приземлилось здесь около десятка особей. Люди пытались кормить измотанных пеликанов, но те наотрез отказывались брать еду из рук человека.

"Рыбу взяли, зерно. Даже пробовали, открыли рот ему и рыбу положили. Он голову в сторону, рыба назад. Я потом чашку поставил, зерна насыпал, рыбу сверху и так вот оставил. А когда утром встал, уже все", - рассказал Сергей Чабанов.

Крупная стая пеликанов осела у реки в сотне метров от крайнего дома поселка. Отсюда птицы приходили к людям в надежде найти еду и спасение. Добыть пропитание пытались и здесь. Но местные жители утверждают, что за рекой давно никто не следит и рыба в ней не водится.

В местном акимате, который находится в соседнем селе, говорят, что о пеликанах узнали из социальных сетей. Приехали на место, но было поздно. Нашли только трупы птиц, которые, по заключению специалистов, умерли от холода и усталости.

"Здесь, в Михайловке, мы утилизировали их. Сама я узнала из социальных сетей. Вообще в Ольгинку я выезжаю очень часто. Как сказали, переохлаждение и истощение. Они прилетели такими слабыми, потому что молодой, не взрослый пеликан", - сообщила аким Михайловского сельского округа Галия Сулейменова.

Орнитологи, внимательно изучившие видео, подтверждают, что это были действительно птенцы розового пеликана. Они могли лететь из Костанайской области к традиционным местам зимовок в Узбекистан, Туркменистан или Индию. Но этих подростков родители, судя по всему, с собой не взяли.

"В данном случае, скорее всего, материнский инстинкт оказался слабее, чем инстинкт к перелету на места зимовки. А вот эти брошенные птенцы старались, видимо, следуя каким-то инстинктивным особенностям, пытались покинуть место колонии", - считает кандидат биологических наук Алтай Жатканбаев.

Орнитологи считают, что из-за изменения глобального климата птицы стали позже выводить потомство. Поэтому молодняк просто не успевает окрепнуть для полетов на долгие расстояния. Этим и объясняется то, почему среди погибших в Ольгинке пеликанов не было ни одной взрослой особи.

Источник: КТК

На сайте Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана указано, что у нас в стране обитают два вида пеликанов - розовый пеликан и кудрявый пеликан. Оба они занесены в Красную книгу РК. Численность каждого вида в Казахстане составляет около 1600-3000 пар.

Гнездятся пеликаны колониями, в которых могут быть десятки и сотни гнезд, в обширных водно-болотных угодьях с хорошими рыбными запасами. Наиболее крупные колонии находятся на северном побережье Каспия, Тургайской ложбине, Тенгиз-Коргалжынской впадине, в дельтах рек Или, Тентек и Черный Иртыш, озерах Алакольской впадины, в среднем течении и дельте Сырдарьи, на озере Балхаш.

На зимовку улетают на Ближний и Средний Восток, в Средиземноморье, Северную Индию, часть розовых пеликанов - еще и в Африку.