Новую улицу, которая сократит пробки на проспекте Туран, открыли в Астане

Сегодня, 17 ноября, в Астане открыли проезд по улице Айтматова. В акимате считают, что это поможет разгрузить проспект Туран, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте акимата, улица Айтматова будет тянуться от улицы Сыганак до проспекта Улы Дала.

Сейчас строительство улицы еще ведется, однако проезд по ней уже открыт - автомобили могут проехать по новой улице с сегодняшнего вечера.

Улица Айтматова будет восьмиполосной, на данный момент движение открыто по 4 полосам: две в одну сторону, две в другую, рассказали в акимате.

"Открытие улицы Айтматова значительно снизит нагрузку на проспект Туран, проспект Қабанбай батыра, улицы Сыганак и Мухамедханова в новой части города", - считают в ведомстве.

Закончить работы по строительству и благоустройству улицы Айтматова планируют в следующем году.