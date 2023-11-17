В заброшенном сарае обнаружили пропавшую несколько дней назад девушку в Атырау

Сегодня утром в Атырау нашли девушку, пропавшую в минувший вторник - она находилась в заброшенном сарае, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

На официальной странице ведомства в Instagram сообщили, что местная жительница 2003 года рождения вечером 14 ноября вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

Вчера ее родственники обратились в ДЧС Атырауской области с просьбой помочь в проведении поисковых работ. Спасатели принялись за работу - они проводили поиски с помощью кинологического расчета на побережье реки Урал и на территории дачных участков города.

Сегодня утром, в 10:20, спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Нуров Руслан, Рахимов Нуржан, Буркитбаев Жаркынбек, Тампиев Ерболат, Жумашбаев Бисен и Джумагазиев Мурат нашли пропавшую девушку.

Она находилась в заброшенном сарае в микрорайоне Жумыскер. После ее передали в руки полицейских.

Причина произошедшего выясняется.

Что делать при пропаже человека

На сайте "Электронного правительства" указывается, что при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение. Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

Правоохранители обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь через три дня с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование - обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.