Окраска топазов и косметические маски: для чего используют атомный реактор в Алматы (фото)
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В Алматы уже несколько десятков лет функционирует Институт ядерной физики, который для обывателей оставался организацией закрытой и малопонятной, передает корреспондент NUR.KZ.
Возможно, мало кто знает, но благодаря реактору производят не только фармпрепараты, которые применяются в лечении онкологии, но даже и косметические средства.
Сотрудники Института удивлены опасениям казахстанцев касательно строительства АЭС - находящийся здесь атомный реактор, по их словам, это практически маленькая атомная станция, которая отличается лишь тем, что не вырабатывает электроэнергию.
А за годы работы реактора - он функционирует с 1967 года - не только не было каких-либо инцидентов, но и сотрудники никогда не жаловались на здоровье.
Фармпрепараты и микрочипы
Институт ядерной физики был создан еще в 1957 году по инициативе Каныша Сатпаева при поддержке академика Игоря Курчатова. Изначально главным направлением Института была научно-исследовательская работа, но теперь добавилось и производство.
Атомную энергию, по словам заместителя гендиректора по производству Евгения Ермакова, можно использовать в разных сферах - начиная от получения электроэнергии на АЭС и заканчивая очисткой воды.
В основном, тут производят изотопы для промышленности и медицины: мелибден 99, йод 131 и фтор 18. Первые два используются для диагностики раковых заболеваний, а йод 131 применяют для терапии рака щитовидной железы.
Кроме того, производятся промышленные источники ионизирующего излучения с изотопами, которые затем поставляются в Россию, Германию, а в планах - наладить поставки в Турцию и Францию. Также покрывается 75% потребностей ядерной медицины в Казахстане.
Руководство ИЯФ решило пойти еще дальше - теперь здесь надеются реализовать производство микрочипов. Дело в том, что в Казахстане добывается кварцевый песок, из которого затем делают кремний, а из него - микросхемы, проводники, так необходимые любой технике.
Но сейчас песок продается за границу по бросовой цене - всего 1 доллар за килограмм, возвращаясь в страну в виде готовой продукции в сотни, тысячи раз дороже.
Что такое атомный реактор?
Сам реактор представляет собой огромный цилиндр, который стоит в помещении и не кажется на первый взгляд таким серьезным изобретением. Однако внутри происходят важные для человечества процессы.
Исследовательский реактор водо-водяного типа был запущен в 1967 году и является единственным в Казахстане. Он работает 21 день в месяц, еще неделя уходит на перезагрузку топлива. Его отличие от АЭС, говорят сотрудники, лишь в компактности и отсутствии выработки электроэнергии. Каждая система безопасности продублирована дважды.
Продукция - источники, фармпрепараты загружаются в реактор с помощью "горячей" камеры и манипулятора длиной 2,8 м. Камеры разделены по функционалу - для резки образцов, загрузки и выгрузки, долговременного хранения, камера для дистилляции йода и прямоточная камера для сварки облученных источников.
Безопасность тут на высшем уровне - стены имеют толщину бетона в 1 метр, для камер используются свинцовые стекла общей толщиной 0,8 метра и по 10 см каждая. Это предотвращает утечку радиации. К тому же, сотрудники видят показатели радиационного фона на приборе - он даже для обычного населения не превышает допустимого предела, не говоря уже о персонале группы А.
Ювелирные изделия и патчи
Не все знают, но атомная энергия используется для окрашивания полудрагоценных камней. Как рассказал Евгений Ермаков, топазы, к примеру, в природе не имеют цвета - они прозрачны. И лишь с помощью реактора их окрашивают в привлекательный синий цвет.
Кроме того, здесь стерилизуют медицинские изделия - катетеры, зонды, перевязочный и шовный материалы, СИЗ для персонала. Процесс основан на взаимодействии ионизирующего излучения с живыми микроорганизмами и средой.
А еще в ИЯФ стали производить гидрогелевые повязки и маски. Их используют как для оказания первой помощи при ожогах, язвах, пролежнях, так и в косметических целях - после инъекций, пилингов и чисток. Продукция отличается прозрачностью, позволяет пропускать воздух, более чем на 90% состоит из воды и обеспечивает комфортную среду для раны.
Для создания используется радиационная сшивка полимеров под пучком ускоренных электронов. При этом энергия ускоренных электронов достаточна, чтобы они прошли через вещество, но недостаточна, чтобы сделали его активным.
А что насчет кадров?
Помимо этого, при ИЯФ работает Центр комплексных экологических исследований, который проводит радиоэкологические исследования территорий, подверженных радиоактивному загрязнению; исследование мест размещения радиационно-опасных объектов, а также природоохранное проектирование и нормирование.
В ИЯФ отмечают - опасения того, что в Казахстане не хватает квалифицированных кадров, беспочвенны - специалисты для атомной отрасли готовятся с 2000 года. На сегодня уже подготовлено более 5000 специалистов по разным направлениям атомной отрасли.
Также заключены меморандумы с университетами по проведению совместных программ по подготовке специалистов высшей квалификации.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046323-okraska-topazov-i-kosmeticheskie-maski-dlya-chego-ispolzuyut-atomnyy-reaktor-v-almaty-foto/