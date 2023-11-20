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Окраска топазов и косметические маски: для чего используют атомный реактор в Алматы (фото)

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Реактор
Реактор. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы уже несколько десятков лет функционирует Институт ядерной физики, который для обывателей оставался организацией закрытой и малопонятной, передает корреспондент NUR.KZ.

Возможно, мало кто знает, но благодаря реактору производят не только фармпрепараты, которые применяются в лечении онкологии, но даже и косметические средства.

Сотрудники Института удивлены опасениям казахстанцев касательно строительства АЭС - находящийся здесь атомный реактор, по их словам, это практически маленькая атомная станция, которая отличается лишь тем, что не вырабатывает электроэнергию.

Исследовательский реактор
Реактор. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

А за годы работы реактора - он функционирует с 1967 года - не только не было каких-либо инцидентов, но и сотрудники никогда не жаловались на здоровье.

Фармпрепараты и микрочипы

Институт ядерной физики был создан еще в 1957 году по инициативе Каныша Сатпаева при поддержке академика Игоря Курчатова. Изначально главным направлением Института была научно-исследовательская работа, но теперь добавилось и производство.

Атомную энергию, по словам заместителя гендиректора по производству Евгения Ермакова, можно использовать в разных сферах - начиная от получения электроэнергии на АЭС и заканчивая очисткой воды.

Зеленый свет для сотрудников
Зеленый свет для сотрудников. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В основном, тут производят изотопы для промышленности и медицины: мелибден 99, йод 131 и фтор 18. Первые два используются для диагностики раковых заболеваний, а йод 131 применяют для терапии рака щитовидной железы.

Кроме того, производятся промышленные источники ионизирующего излучения с изотопами, которые затем поставляются в Россию, Германию, а в планах - наладить поставки в Турцию и Францию. Также покрывается 75% потребностей ядерной медицины в Казахстане.

Показатели излучения возле реактора
Показатели излучения возле реактора. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Руководство ИЯФ решило пойти еще дальше - теперь здесь надеются реализовать производство микрочипов. Дело в том, что в Казахстане добывается кварцевый песок, из которого затем делают кремний, а из него - микросхемы, проводники, так необходимые любой технике.

Но сейчас песок продается за границу по бросовой цене - всего 1 доллар за килограмм, возвращаясь в страну в виде готовой продукции в сотни, тысячи раз дороже.

Что такое атомный реактор?

Сам реактор представляет собой огромный цилиндр, который стоит в помещении и не кажется на первый взгляд таким серьезным изобретением. Однако внутри происходят важные для человечества процессы.

Исследовательский реактор
Исследовательский реактор. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Исследовательский реактор водо-водяного типа был запущен в 1967 году и является единственным в Казахстане. Он работает 21 день в месяц, еще неделя уходит на перезагрузку топлива. Его отличие от АЭС, говорят сотрудники, лишь в компактности и отсутствии выработки электроэнергии. Каждая система безопасности продублирована дважды.

Продукция - источники, фармпрепараты загружаются в реактор с помощью "горячей" камеры и манипулятора длиной 2,8 м. Камеры разделены по функционалу - для резки образцов, загрузки и выгрузки, долговременного хранения, камера для дистилляции йода и прямоточная камера для сварки облученных источников.

"Горячая" камера
"Горячая" камера. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Безопасность тут на высшем уровне - стены имеют толщину бетона в 1 метр, для камер используются свинцовые стекла общей толщиной 0,8 метра и по 10 см каждая. Это предотвращает утечку радиации. К тому же, сотрудники видят показатели радиационного фона на приборе - он даже для обычного населения не превышает допустимого предела, не говоря уже о персонале группы А.

Ювелирные изделия и патчи

Не все знают, но атомная энергия используется для окрашивания полудрагоценных камней. Как рассказал Евгений Ермаков, топазы, к примеру, в природе не имеют цвета - они прозрачны. И лишь с помощью реактора их окрашивают в привлекательный синий цвет.

Полудрагоценные камни окрашивают в реакторе
Полудрагоценные камни окрашивают в реакторе. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кроме того, здесь стерилизуют медицинские изделия - катетеры, зонды, перевязочный и шовный материалы, СИЗ для персонала. Процесс основан на взаимодействии ионизирующего излучения с живыми микроорганизмами и средой.

Медицинские средства
Медицинские средства. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

А еще в ИЯФ стали производить гидрогелевые повязки и маски. Их используют как для оказания первой помощи при ожогах, язвах, пролежнях, так и в косметических целях - после инъекций, пилингов и чисток. Продукция отличается прозрачностью, позволяет пропускать воздух, более чем на 90% состоит из воды и обеспечивает комфортную среду для раны.

Гидрогелевые повязки и маски
Гидрогелевые повязки и маски. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Для создания используется радиационная сшивка полимеров под пучком ускоренных электронов. При этом энергия ускоренных электронов достаточна, чтобы они прошли через вещество, но недостаточна, чтобы сделали его активным.

А что насчет кадров?

Помимо этого, при ИЯФ работает Центр комплексных экологических исследований, который проводит радиоэкологические исследования территорий, подверженных радиоактивному загрязнению; исследование мест размещения радиационно-опасных объектов, а также природоохранное проектирование и нормирование.

Экологические исследования почвы
Экологические исследования почвы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ИЯФ отмечают - опасения того, что в Казахстане не хватает квалифицированных кадров, беспочвенны - специалисты для атомной отрасли готовятся с 2000 года. На сегодня уже подготовлено более 5000 специалистов по разным направлениям атомной отрасли.

Также заключены меморандумы с университетами по проведению совместных программ по подготовке специалистов высшей квалификации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046323-okraska-topazov-i-kosmeticheskie-maski-dlya-chego-ispolzuyut-atomnyy-reaktor-v-almaty-foto/

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