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Акмолинец уехал из дома, чтобы побыть в одиночестве, но его быстро нашли

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Акмолинец сидит в машине
Акмолинец. Фото: ДП Акмолинской области

31-летнего жителя Акмолинской области, который уехал из дома, чтобы побыть в одиночестве, разыскали полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 15 ноября в 21.57 в отдел полиции Косшы поступило заявление местной жительницы с просьбой об оказании содействия в поиске ее сына 1992 года рождения. Женщина пояснила, что парень утром выехал из дома в неизвестном направлении и не вернулся, на звонки не отвечает.

На розыск без вести пропавшего был ориентирован личный состав отдела полиции. По факту исчезновения было начато розыскное дело.

По истечении двух часов в ходе мероприятий полицейские нашли акмолинца живым и невредимым в одном из дворов многоэтажного жилого дома в Астане.

"По словам жителя Косшы, ему захотелось побыть некоторое время в одиночестве. А родных он не предупредил о своем местонахождении в связи с тем, что разрядилось зарядное устройство. В настоящее время мужчина находится дома. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - поделились в ДП Акмолинской области.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и т.п.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046117-akmolinets-uehal-iz-doma-chtoby-pobyt-v-odinochestve-no-ego-bystro-nashli/

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