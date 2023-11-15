Более сотни военных истребителей планируют ликвидировать в Казахстане

Минпромышленности и строительства выставило на торги 117 истребителей. Эта техника непригодна для дальнейшего использования и ее необходимо ликвидировать, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

По данным министерства, 117 единиц авиатехники (МиГ-23УБ, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31, Су-24МР) в соответствии с приказом МИИР были включены в Перечень неиспользуемого имущества.

Они подлежат реализации на электронных торгах, однако обязательным условием является ее последующая ликвидации методом распила на территории РК.

"Выставленное имущество, виду своего технического состояния и сроков эксплуатации, не пригодно для дальнейшего использования по своему предназначению и в целях предотвращения использования третьими лицами подлежит ликвидации путем утилизации (распила и т.д.)", – говорится в сообщении на официальном сайте Минпрома.

Отметим, что согласно казахстанским правилам передачи, реализации и ликвидации неиспользуемых оборонных объектов, перечень неиспользуемого имущества, подлежащего реализации, делится отдельно на перечень неиспользуемого имущества, относящегося к вооружению и военной технике, реализуемого на закрытых торгах, и перечень прочего неиспользуемого имущества, подлежащего реализации посредством веб-портала.

При этом неиспользуемое имущество в виде вооружения и военной техники реализуется путем проведения закрытых тендеров или аукционов с условием его экспорта.

При отсутствии заявок на приобретение неиспользуемого вооружения и военной техники реализация может осуществляться с условием его ликвидации посредством утилизации.

Участниками закрытых торгов могут являться только юридические лица.