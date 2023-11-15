Незаконно построенный таунхаус снесли в Актау (видео)

В Актау по решению суда снесли таунхаус в жилом массиве Приморский-1 - здание было возведено без разрешительных документов, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Мангистауской области, ранее после проведенной проверки выяснилось, что здание было построено незаконно. Тогда застройщику было выдано предписание на приостановление строительства и получение необходимых документов.

"Однако предписание с их стороны было проигнорировано. Поэтому мы направили в судебные органы исковое заявление о сносе этого незаконного сооружения.

Исковое заявление, направленное решением суда первой инстанции, было удовлетворено, апелляционное решение суда вступило в законную силу", - сообщил руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области Даурен Утепкали.

Помимо сноса, в отношении застройщика приняты меры административного взыскания в соответствии со статьями 316, 321 и 463 Кодекс об административных правонарушениях.

Отмечается, что это уже третий с начала года объект в Актау, который сносят за незаконную постройку. Предыдущие два объекта также строились без необходимых разрешительных документов. Кроме того, застройщики не соблюдали требования строительного процесса и проигнорировали разработку проектно-сметной документации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы по решению суда снесут незаконные постройки в горной местности. Отмечалось, что управлением градостроительного контроля выявлены 52 объекта, возводимые с нарушением требований закона и строительных норм. По 20 из них уже вступили в законную силу судебные решения о полном или частичном сносе.

А несколько дней назад в Астане начали сносить ЖК "Коктобе", строительство которого велось без разрешительных документов. На застройщика составили четыре адмпротокола.

Добавим, что нарушение статьи 316 КоАП РК "Строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации либо по проектной (проектно-сметной) документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, по которой требуется ее проведение, за исключением требований, установленных техническими регламентами, влечет штраф от 120 до 500 МРП (от 414 тыс. до 1,7 млн тенге).

Статья 321 КоАП РК предусматривает наказание за осуществление строительства без сопровождения технического и авторского надзоров, за исключением требований, установленных техническими регламентами, – штраф от 40 до 500 МРП (от 138 тыс. до 1,7 млн тенге).

Согласно статье 463 КоАП РК, занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления влекут штраф в размере от 15 до 150 МРП (51 тыс. до 517 тыс. тенге), с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений либо без таковой, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.