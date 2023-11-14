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Летевшего в Алматы иностранца наказали за курение в самолете

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Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Гражданина Южной Кореи оштрафовали за курение на борту самолета - мужчина летел из Сеула в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный медиапортал МВД.

Как только борт из сеула приземлился в аэропорту южной столицы, сотрудникам линейного отдела полиции представителями авиакомпании Air Astana по акту был передан правонарушитель.

Им оказался 24-летний гражданин Республики Корея, который решил покурить в туалете воздушного судна.

Иностранец был привлечен к административной ответственности по статье "Потребление табачных изделий на борту воздушного судна" КоАП РК. Был наложен штраф в размере 50 МРП (172 500 тенге).

Напомним, на прошлой неделе гражданина России, который летел рейсом "Алматы – Астана – Актау", оштрафовали за курение электронной сигареты в туалете самолета.

Летом гражданин Китая, летевший рейсом авиакомпании Qazaq Air "Алматы – Кокшетау", закурил на борту самолета и получил более 150 тыс. тенге штрафа.

Также 17-летний подросток курил на борту самолета, летевшего из Атырау в Алматы. Он и его законные представители были оштрафованы почти на 35 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045738-letevshego-v-almaty-inostrantsa-nakazali-za-kurenie-v-samolete/

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