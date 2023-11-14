Какое наказание за бытовое насилие ждет казахстанцев: в МВД напомнили о нововведениях

В Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Гражданам напомнили об изменениях – так, например, исключена возможность повторного примирения сторон, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В МВД напомнили, что с 1 июля полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений.

"Новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших", – говорится на информационном медиапортале ведомства Polisia.kz.

Теперь по факту совершения бытового насилия для составления протокола достаточно лишь показаний свидетелей, соседей, записей с камер видеонаблюдения и видеорегистратора. При этом окончательное решение принимает суд.

Исключается возможность повторного примирения сторон.

Согласно статистике, половина материалов по бытовому насилию прекращалась в суде за примирением. Зачастую это происходило в результате уговоров или давления со стороны агрессора либо родственников

Однако с 1 июля примириться можно теперь только один раз, в суде.

Кроме того, усилена административная и уголовная ответственность за бытовое насилие. Определены конкретные сроки административного ареста.

С 19 мая в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106, 107 УК).

"Это позволяет применить санкцию в виде ареста для изоляции преступника, а также усилить ответственность", – отметили в министерстве.

Усилено наказание за бытовые правонарушения.

"Как результат, за четыре последних месяца (июль-октябрь) число привлеченных к ответственности возросло. Если во втором квартале текущего года к ответственности привлечено 7 тысяч лиц, то в третьем их количество составило 27 тысяч (за октябрь – 9,5 тыс.). Соответственно в два раза увеличилось число арестованных агрессоров", – гласит сообщение.

Всего в текущем году к административной ответственности привлечены более 60 тысяч правонарушителей. В их отношении вынесено 75 тысяч защитных предписаний.

Судами установлено 12 тысяч особых требований к поведению правонарушителей. Пресечено с их стороны 10 тысяч нарушений установленных ограничений.

Напомним, в сентябре этого года эксперт рассказала, что бытовое насилие в Казахстане обходится государству в 60 млрд тенге. Также это сказывается на ВВП.

В начале октября замглавы МВД Игорь Лепеха прокомментировал предложение наказывать жертв домашнего насилия за "провокацию" агрессоров. Также он рассказал, встречаются ли среди женщин абьюзеры.

"Конечно, мы пока к этому относимся как к нонсенсу. Тем не менее есть и мужья, которые на жен жалуются. Статистика небольшая совсем, процентов 10, но разные есть факты. И на детей жалуются родители, и наоборот – дети жалуются, совершеннолетние причем", – заявил вице-министр.

Позже в ведомстве рассказали, какие меры могут ввести для снижения в Казахстане уровня бытового насилия. Среди предложенных мер – запрет на употребление алкоголя домашним тиранам.