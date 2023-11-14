Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Какое наказание за бытовое насилие ждет казахстанцев: в МВД напомнили о нововведениях

Опубликовано:

Мужчина сжал кулак
Кулак. Иллюстративное фото: Federico Moreno/Getty Images

В Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Гражданам напомнили об изменениях – так, например, исключена возможность повторного примирения сторон, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В МВД напомнили, что с 1 июля полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений.

"Новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших", – говорится на информационном медиапортале ведомства Polisia.kz.

Теперь по факту совершения бытового насилия для составления протокола достаточно лишь показаний свидетелей, соседей, записей с камер видеонаблюдения и видеорегистратора. При этом окончательное решение принимает суд.

Исключается возможность повторного примирения сторон.

Согласно статистике, половина материалов по бытовому насилию прекращалась в суде за примирением. Зачастую это происходило в результате уговоров или давления со стороны агрессора либо родственников

Однако с 1 июля примириться можно теперь только один раз, в суде.

Кроме того, усилена административная и уголовная ответственность за бытовое насилие. Определены конкретные сроки административного ареста.

С 19 мая в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106, 107 УК).

"Это позволяет применить санкцию в виде ареста для изоляции преступника, а также усилить ответственность", – отметили в министерстве.

Усилено наказание за бытовые правонарушения.

"Как результат, за четыре последних месяца (июль-октябрь) число привлеченных к ответственности возросло. Если во втором квартале текущего года к ответственности привлечено 7 тысяч лиц, то в третьем их количество составило 27 тысяч (за октябрь – 9,5 тыс.). Соответственно в два раза увеличилось число арестованных агрессоров", – гласит сообщение.

Всего в текущем году к административной ответственности привлечены более 60 тысяч правонарушителей. В их отношении вынесено 75 тысяч защитных предписаний.

Судами установлено 12 тысяч особых требований к поведению правонарушителей. Пресечено с их стороны 10 тысяч нарушений установленных ограничений.

Напомним, в сентябре этого года эксперт рассказала, что бытовое насилие в Казахстане обходится государству в 60 млрд тенге. Также это сказывается на ВВП.

В начале октября замглавы МВД Игорь Лепеха прокомментировал предложение наказывать жертв домашнего насилия за "провокацию" агрессоров. Также он рассказал, встречаются ли среди женщин абьюзеры.

"Конечно, мы пока к этому относимся как к нонсенсу. Тем не менее есть и мужья, которые на жен жалуются. Статистика небольшая совсем, процентов 10, но разные есть факты. И на детей жалуются родители, и наоборот – дети жалуются, совершеннолетние причем", – заявил вице-министр.

Позже в ведомстве рассказали, какие меры могут ввести для снижения в Казахстане уровня бытового насилия. Среди предложенных мер – запрет на употребление алкоголя домашним тиранам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045674-kakoe-nakazanie-za-bytovoe-nasilie-zhdet-kazahstantsev-v-mvd-napomnili-o-novovvedeniyah/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.