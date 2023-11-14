Доступ к порносайтам имели школьники в кабинетах информатики в Алматинской области

Учащиеся более 400 школ в Алматинской области имели доступ к порнографическим сайтам в кабинетах информатики, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Прокуроры Алматинской области провели анализ, в ходе которого в 425 школах были выявлены факты свободного доступа несовершеннолетних (учеников) в кабинетах информатики к нежелательному/запрещенному интернет-контенту, в том числе порнографическим сайтам.

"На сегодняшний день актом прокурорского реагирования во всех учреждениях образования области установлены ограничители к доступу в интернет на подобные сайты.

Вместе с тем по иску прокуроров указанные интернет-ресурсы (количество – 8) признаны судами незаконными, их распространение ограничено по всей стране", – говорится в пресс-релизе.

Вдобавок, за допущение нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 48 сотрудников.

Напомним, что в 2020 году жительница Астаны пожаловалась, что во время онлайн-уроков у пятиклассников кто-то подсоединил к эфиру порноролики. По ее словам, увиденное вызвало шок не только у детей, но и у родителей. На инцидент отреагировали в управлении образования столицы.

Такой же случай произошел во время онлайн-урока школьников в Алматы – неизвестные подключились к трансляции и всячески пытались сорвать занятие, транслируя в том числе неприемлемый контент.