Может делать не более 30 шагов: девочке из Караганды нужна операция за 1 млн тенге

8-летняя Элина Чавкина из Караганды родилась раньше срока и с малым весом. Сейчас она едва может делать несколько шагов. Ей требуется операция, на которую у родителей нет средств, передает NUR.KZ.

С рождения Элина страдает ДЦП, кроме того, у нее частичная атрофия зрительного нерва, сходящее паретическое косоглазие, ЗПМР.

Элина - единственный ребенок в семье. Она родилась на 30 неделе с маленьким весом - 1287 г. После рождения девочка самостоятельно не могла дышать, у нее не было сосательного рефлекса. Под аппаратом ИВЛ она находилась 11 суток, а в отделении патологии недоношенных - еще 35 суток.

"С самого рождения мы боремся за полноценную жизнь нашей дочери. Мы прошли 9 комплексных реабилитаций в медцентре в Казани и еще 8 курсов - в медцентре "Сакура" в Челябинске.

Также мы проходили иглотерапию, китайский массаж, ЛФК, фитобочку, точечный массаж ног, логопеда, моторику, мозжечковую стимуляцию, аквареабилитацию, иппотерапию и т.д. В январе 2021 года Элине провели операцию в клинике Иллизарова, в Кургане по устранению деформации стоп и контрактур коленных суставов", - говорит мама девочки, Анна Чавкина.

В свои 8 лет Элина может самостоятельно сделать до 30 шагов. Сейчас ей снова нужна операция - открытое удлинение сгибателей коленного сустава за счет транспозиции места крепления полусухожильной мышцы, апоневротомия полумембранозной мышцы, тенотомия тонкой мышцы.

Оперирующий хирург из клиники Иллизарова готов взяться за операцию, после которой улучшится тонус в мышцах.

"Элина сможет самостоятельно ходить на длинные расстояния. Сумма операции составляет один миллион тенге. Я обращаюсь ко всем неравнодушным казахстанцам, к нашим землякам: помогите нашей Элине, не оставляйте нас одних с бедой", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 2613 1801

Halyk: 4405 6397 9922 6699

Анна Чавкина, мама

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