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30 лет независимости Казахстана

Останки воина-казахстанца вернула на родину Россия

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На столе расставлены предметы, рядом флаги
Передача останков казахстанского солдата. Фото: kazembassy.ru

В Москве состоялась передача останков погибшего в годы Великой Отечественной войны казахстанского воина, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана в России.

Как сообщает пресс-служба посольства, останки воина были обнаружены в мае этого года около подмосковной деревни Апальщино поисковым отрядом "Эхо Войны". Благодаря сохранившемуся бланку в солдатском медальоне удалось установить личность бойца. Сейлан Маметов 1912 года рождения, который был призван Казалинским райвоенкоматом Кзыл-Ординской области, воевал в составе 785-го стрелкового полка 144-й стрелковой дивизии и погиб при обороне Москвы 7 ноября 1941 года.

В своем выступлении посол Казахстана в России Даурен Абаев отметил, что мероприятие по передаче останков – это дань уважения воинам, пожертвовавшим собой ради будущих поколений.

"Память о героизме людей того периода навсегда останется в сердцах казахстанцев, воплощается в книгах, песнях, монументах, мемориалах, экспозициях музеев и названиях улиц", – отметил посол.

По данным диппредставительства, родственники Сейлана Маметова пока не нашлись. Переданные останки будут доставлены в Казахстан и захоронены со всеми воинскими почестями.

Ранее мы рассказывали о том, что останки казахстанских солдат Жагипара Кайларова и Азыкана Нугуманова, погибших в годы Великой Отечественной войны, возвращены на родину.

Также спустя 80 лет были доставлены на родину в город Атырау останки солдата Сапаргали Ербатырулы, погибшего во время Второй мировой войны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045594-ostanki-voina-kazahstantsa-vernula-na-rodinu-rossiya/

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