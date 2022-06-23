Останки троих казахстанских солдат, погибших во время ВОВ, передали российские поисковики

Останки казахстанских солдат. Фото: kazembassy.ru

Российские поисковики передали представителям Казахстана останки троих солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальном сайте посольства РК в России.

В рамках торжественной церемонии представителям Казахстана передали останки погибших в годы войны казахстанских солдат:

Фоменко Петра Абрамовича 1918 года рождения, уроженца Костанайской области, останки которого были обнаружены ОПО "Святой Георгий" города Санкт-Петербург;

1918 года рождения, уроженца Костанайской области, останки которого были обнаружены ОПО "Святой Георгий" города Санкт-Петербург; Уркербаева Торегелди , уроженца Жамбульского района Алматинской области, останки которого были подняты ПО "Патриот" города Воронеж;

, уроженца Жамбульского района Алматинской области, останки которого были подняты ПО "Патриот" города Воронеж; Гурова Николая Матвеевича 1922 года рождения, уроженца Алматинской области, найденного ПО "Гвардия" города Заинск.

Церемония. Фото: kazembassy.ru

В церемонии приняли участие сотрудники посольства Казахстана в России, представители Минобороны Казахстана, общественного объединения "Atamnyn Amanaty", организации "Поисковое движение России", поискового отряда "Патриот", а также казахской диаспоры.

Глава "Atamnyn Amanaty" Мурат Молдагалиев напомнил, что с территории Казахстана было призвано более 1,5 млн человек, из которых более 600 тысяч погибло и более 271 тысячи солдат значатся пропавшими без вести.

Церемония. Фото: kazembassy.ru

Он поблагодарил организацию "Поисковое движение России", ПО "Патриот" и другие поисковые отряды, благодаря которым восстанавливается историческая справедливость.

Представитель "Поискового движения России" Дмитрий Федосов в свою очередь отметил, что подобные мероприятия имеют важное значение в деле сохранения исторической памяти и воспитания молодежи.

Церемония. Фото: kazembassy.ru

Представители Минобороны РК передадут останки красноармейцев родственникам погибших для захоронения с заслуженными почестями на родине.

Совместная работа казахстанских и российских поисковых отрядов по обнаружению останков будет продолжена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1975462-ostanki-troih-kazahstanskih-soldat-pogibshih-vo-vremya-vov-peredali-rossiyskie-poiskoviki/