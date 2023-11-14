Жителям ЗКО предложили строить дома на землях бывшего мусорного полигона и скотомогильника (видео)

В пригороде Уральска очередникам предложили строить жилье на территории бывшего скотомогильника и мусорного полигона. Люди этим недовольны, передает телеканал "Астана".

Уютный поселок на 300 семей, всего в полусотне километров от Уральска. Так в планах чиновников Теректинского района выглядят эти места. В 2019 году разработали проектно-сметную документацию, чтобы выдавать участки с инфраструктурой желающим построить дом. Но почему-то никого не смутило то, что на этих землях открыли мусорный полигон, куда жители четырех посёлков вывозили отходы, - возмущаются сельчане.

"Они провели эту воду через мусорку, здесь лежит хороший полигон со времен колхоза Амангельды. Здесь было 6-7 баз, весь навоз сюда вываливался. Вот теперь решили здесь провести воду, газ, свет. И выдать населению участки. Но сюда никто не придёт, в посёлке у нас говорят – здесь участки не будем брать!" - заявил житель Теректы Губайдолла Кузебаев.

Еще больше людей тревожит, что рядом когда-то находился скотомогильник. Кто даст гарантию, что при землеройных работах не распространятся старые инфекции, - говорят теректинцы.

"Во времена колхозов сюда вывозили погибший скот. И никто эту территорию не обрабатывал. Не обеззараживал. Вдруг там сохранилась какая-то зараза. Считаю, что людям нужно давать земли подальше от таких мест", - поделился сельчанин Хамза Токжанов.

Но чиновники считают, что 500 метров между новым жильем и бывшим скотомогильником - вполне приемлемое расстояние. Мусор разровняли тракторами. По будущим улицам провели воду, с выводом к каждому участку. На все эти работы ушло около 200 млн тенге.

"В данный момент полигон закрыт у нас, на следующий год, планируем перенести это на другое место, так как здесь запрещается у нас. На следующий год думаем полностью очистить здесь место", - рассказал главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Теректинского района Мурат Султангалиев.

К слову, чтобы перенести мусорный полигон в другое место, власти района готовы потратить еще 20 млн тенге. Узнав о недовольстве сельчан, чиновники все-таки скорректировали планы и перенесли участки под ИЖС на несколько сот метров от полигона. Уверяют, что уже проложенные трубы тоже не пропадут: пригодятся под теплицы или другие объекты бизнеса.