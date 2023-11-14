Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Жителям ЗКО предложили строить дома на землях бывшего мусорного полигона и скотомогильника (видео)

Опубликовано:

Дорога в селе
Село. Иллюстративное фото: pixabay.com

В пригороде Уральска очередникам предложили строить жилье на территории бывшего скотомогильника и мусорного полигона. Люди этим недовольны, передает телеканал "Астана".

Уютный поселок на 300 семей, всего в полусотне километров от Уральска. Так в планах чиновников Теректинского района выглядят эти места. В 2019 году разработали проектно-сметную документацию, чтобы выдавать участки с инфраструктурой желающим построить дом. Но почему-то никого не смутило то, что на этих землях открыли мусорный полигон, куда жители четырех посёлков вывозили отходы, - возмущаются сельчане.

"Они провели эту воду через мусорку, здесь лежит хороший полигон со времен колхоза Амангельды. Здесь было 6-7 баз, весь навоз сюда вываливался. Вот теперь решили здесь провести воду, газ, свет. И выдать населению участки. Но сюда никто не придёт, в посёлке у нас говорят – здесь участки не будем брать!" - заявил житель Теректы Губайдолла Кузебаев.

Еще больше людей тревожит, что рядом когда-то находился скотомогильник. Кто даст гарантию, что при землеройных работах не распространятся старые инфекции, - говорят теректинцы.

"Во времена колхозов сюда вывозили погибший скот. И никто эту территорию не обрабатывал. Не обеззараживал. Вдруг там сохранилась какая-то зараза. Считаю, что людям нужно давать земли подальше от таких мест", - поделился сельчанин Хамза Токжанов.

Но чиновники считают, что 500 метров между новым жильем и бывшим скотомогильником - вполне приемлемое расстояние. Мусор разровняли тракторами. По будущим улицам провели воду, с выводом к каждому участку. На все эти работы ушло около 200 млн тенге.

"В данный момент полигон закрыт у нас, на следующий год, планируем перенести это на другое место, так как здесь запрещается у нас. На следующий год думаем полностью очистить здесь место", - рассказал главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Теректинского района Мурат Султангалиев.

К слову, чтобы перенести мусорный полигон в другое место, власти района готовы потратить еще 20 млн тенге. Узнав о недовольстве сельчан, чиновники все-таки скорректировали планы и перенесли участки под ИЖС на несколько сот метров от полигона. Уверяют, что уже проложенные трубы тоже не пропадут: пригодятся под теплицы или другие объекты бизнеса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045559-zhitelyam-zko-predlozhili-stroit-doma-na-zemlyah-byvshego-musornogo-poligona-i-skotomogilnika-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.