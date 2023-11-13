Юный казахстанец стал лучшим баянистом в мире

11-летний казахстанец выиграл престижный международный музыкальный конкурс во Франции, став лучшим баянистом в мире. О дальнейших планах мальчика рассказал телеканал Хабар 24.

11-летний Радмир Хайбуллин занял первое место на международном онлайн-конкурсе "Трофей мира", который состоялся во Франции. Таким образом, он стал лучшим баянистом в мире.

Радмир взял в руки баян, когда ему не было и 5 лет. В этом году "Трофей мира" – один из самых престижных международных конкурсов – проходил онлайн, а проводят его уже более 70 лет в разных странах.

"Конкурс был во Франции. Мы записывали видео, я играл три произведения: Иоганн Себастьян Бах – "Фуга де мажор", Марк Фрадкин – "Песня о любви", Юрий Гаврилов – "Скорый поезд", – рассказал Радмир телеканалу.

По словам юного музыканта, конкуренция на конкурсе была очень высокой, сложнее всего далось дистанционное участие.

"Сложно записываться. Потому что сыграл один раз и чуть-чуть неправильно. А хочется еще и еще лучше. Вот так происходит. С мамой смотрели. Я не ожидал, что будет первое место", – сказал Хайбуллин.

Радмир вместе с родителями переехал в Астану из Семея, последовав за своим учителем Русланом Тураевым. Теперь мальчик учится в школе-интернате для одаренных детей при Казахском национальном университете искусств.

"Многие страны считают баян одним из своих народных инструментов. Но он такой же классический инструмент – прекрасно звучит музыка Баха, сонаты Моцарта. К сожалению, сейчас не так много желающих, как бы нам хотелось, поступает к нам, обучается у нас на баяне. Однако казахстанская школа баяна есть. Мы надеемся, что благодаря таким ребятам, как Радмир, это постепенно возобновится и дети увидят, захотят также и придут к нам", – рассказал телеканалу преподаватель Казахского национального университета искусств Руслан Тураев.

На данный момент Радмир готовится к республиканскому конкурсу "Астана Мерей", в декабре мальчик будет представлять Казахстан на международном конкурсе в Барнауле.

Согласно информации на сайте Большой Советской энциклопедии, баян – язычковый пневматический инструмент, ручная кнопочная гармонь с полным хроматическим звукорядом на правой клавиатуре, басами и готовым аккордовым аккомпанементом на левой стороне инструмента. Название происходит от имени легендарного древнерусского певца-сказителя Баяна (или Бояна).