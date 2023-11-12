Хлопок на котельной напугал алматинцев: в акимате объяснили, что произошло

Сегодня в одном из районов Алматы произошло кратковременное отключение подачи электроэнергии. В пресс-службе управления энергетики и водоснабжения назвали причину сбоя, передает NUR.KZ.

Как сообщили в ведомстве, 12 ноября в 09:40 на котельной "Южная" в Бостандыкском районе было зафиксировано кратковременное отключение подачи электрической энергии с остановкой оборудования.

В управлении энергетики и водоснабжения города пояснили, что на водогрейном котле №3 произошел сбой в работе автоматики с воспламенением остаточной газовоздушной смеси.

"По этой причине жители близлежащих домов могли услышать звук, похожий на хлопок", – отметили в ведомстве.

Но как добавили в управлении, через 10 минут были включены в работу насосные агрегаты с восстановлением гидравлического режима работы тепловых сетей.

В данное время котельная работает в штатном режиме. Жертв и пострадавших в результате сбоя работы нет.

Напомним, в сентябре аким Алматы Ерболат Досаев проверил готовность энергетической инфраструктуры города к отопительному сезону. Он поручил в срок завершить реконструкцию котельной "Южная" для бесперебойного теплоснабжения.

Позже в акимате южной столицы сообщили, что готовность теплоэнергокомплекса города к зиме составляет 95%.