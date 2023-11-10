"Покусали ужасно": на нашествие клопов в школе пожаловались жители Актау

Родители учащихся одной из школ Актау заявили о нашествии в школе клопов - по словам родителей, насекомые покусали детей. Ситуацию прокомментировали в отделе образования, передает Lada.kz.

Информация о том, что клопы атаковали учеников школы, появилась в соцсетях. Родители пишут, что детей кусают прямо во время уроков.

Руководство школы, между тем, все претензии родителей отрицает.

"Многих учеников обкусали. У первоклассницы в кармане нашли клопов, а новый директор говорит обратное, что нет никаких клопов, якобы это обычные жуки. А позже начала говорить, что уже была дезинсекция и, что все почистили, хотя это не так.

Детей покусали ужасно. Требуем, чтобы в школе провели нормальную дезинсекцию по всем этажам и поменяли директора", - говорится в рассылаемом сообщении.

Ситуацию журналистам прокомментировали в отделе образования Актау. В ведомстве заявили, что проведут повторную дезинсекцию.

"Был проведен тщательный осмотр помещений, а также проведена беседа с преподавателями. Подчеркиваем, что случаев укусов не было выявлено.

Регулярные профилактические дезинфекционные мероприятия в школе проводятся вовремя, последняя из которых состоялась 3 ноября, перед началом второй учебной четверти.

Однако, учитывая обеспокоенность родителей, руководство школы приняло решение обратиться в санитарно-эпидемиологическую службу (СЭС) с просьбой о проведении дополнительной дезинфекции", - сообщили в пресс-службе отдела образования по городу Актау.

Отметим, что ранее на нашествие клопов жаловались и жители Алматы. Дезинсекторы в свою очередь подтвердили, что заявок по городу стало гораздо больше по сравнению с прошлым годом.

Добавим, по информации на сайте справочника MSD, укусы постельных клопов обычно безболезненны, но у восприимчивых пациентов вызывают реакцию, часто сопровождающуюся зудом.

Поражения, как правило, наблюдаются на открытых участках кожи. Они развиваются в промежутке времени между утром после укуса и через 10 дней после укуса.