"Обладает особой убедительностью": мужчина бросил пить после бесед с участковым в СКО

Житель села в СКО, многие годы злоупотреблявший алкоголем, после бесед с участковым решил бросить пить, и даже нашел работу, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, в полицию со словами благодарности обратилась жительница райцентра Новоишимского района им. Габита Мусрепова, которая отметила работу участкового инспектора полиции Руслана Коянбаева.

«Она рассказала, что ее сын много лет злоупотреблял алкоголем, нигде не работал больше двух недель, мучил мать пьяными выходками. Несколько раз лечился от алкоголизма — безуспешно.

Капитан полиции Коянбаев не ограничивался привлечением к ответственности за семейные дебоши и появление в нетрезвом виде в общественных местах. Он терпеливо убеждал мужчину отказаться от спиртного. В итоге сельчанин, не полагаясь на другие средства, принял волевое решение», - говорится в сообщении на портале.

Мужчина, как оказалось, не употребляет алкоголь уже с начала осени, начал работать. Бесконечно рада этому и мать-пенсионерка, отметившая большую заслугу участкового.

«Его – и всех других участковых, кто выполняет тяжелую работу по присмотру за алкоголиками, нарушителями, преступниками. К счастью, Руслан Коянбаев обладает особой убедительностью, его появление — уже гарантия того, что любые безобразия прекратятся. Мы все очень рады, что у нас такой участковый», - отметила женщина.

Сам участковый Коянбаев в службе УИП - с 2019 года, а вот население Новоишимского сельского округа обслуживает сравнительно недавно - с 2021 года. Главной опорой в работе участковый считает принцип партнерства с населением.

«Только на доверительных отношениях можно построить профилактику преступности и добиться укрепления безопасности населения», — считает Руслан Коянбаев.

Ранее сообщалось о том, что в Туркестанской области полицейский спас двухлетнего малыша, у которого начались судороги. Инспектор службы батальона патрульной полиции Управления полиции города Туркестана Ерик Акмолдаев нес службу на улице Ерубаева. В какой-то момент к нему подбежала женщина, которая просила о помощи. Она рассказала, что ее сыну внезапно стало плохо и он потерял сознание. Услышав это, полицейский принял оперативные меры и сразу же перенес ребенка в теплое место – в ближайший магазин. Там же совместно с другой женщиной-медсестрой была оказана первая медпомощь ребенку.

А в Павлодаре инспектор ювенальной полиции Каиргуль Ибраева оказала помощь 17-летней астанчанке, которая приехала к молодому человеку в гости. Но после ссоры осталась одна в незнакомом городе, с разряженным телефоном. После звонка инспектора родители незамедлительно выехали из столицы в Павлодар.

Между тем, ранее мы писали, что, по мнению ученых, даже небольшое количество алкоголя негативно влияет на здоровье.