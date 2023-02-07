Заплаканная девушка подошла к сотруднице полиции на остановке в Павлодаре

Девушка со слезами на лице. Иллюстративное фото: pexels.com

17-летнюю жительницу Астаны с заплаканными глазами встретила на остановке в Павлодаре старший инспектор ювенальной полиции Каиргуль Ибраева и оказала ей помощь, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в ведомстве, 31 января в обеденный перерыв старший инспектор ювенальной полиции Каиргуль Ибраева стояла на остановке в Павлодаре, ожидая автобус. К ней подошла девушка с заплаканными глазами. Она пояснила, что находится в трудной ситуации.

Сотрудница предложила незнакомке проехать в отдел. Выяснилось, что девушке 17 лет. Она приехала в Павлодар из Астаны встретиться с молодым человеком. Но после ссоры с ним она осталась одна в незнакомом городе с разряженным телефоном.

Не зная, что делать, несовершеннолетняя запаниковала. Выслушав девушку и побеседовав с ней, Каиргуль Ибраева позвонила ее законным представителям и объяснила ситуацию. Родители незамедлительно выехали из столицы в Павлодар.

Каиргуль Ибраева. Фото: polisia.kz

С ними провели профилактическую беседу. Семья поблагодарила сотрудницу за то, что она не оставила их дочь в беде.

Напомним, ранее Каиргуль Ибраева не смогла проехать мимо женщины, которую на глазах у ребенка избивал на дороге гражданский супруг. Она попросила таксиста остановиться и побежала к месту происшествия. Тогда мужчина прекратил наносить удары, сел в машину и уехал. Пострадавшая вместе с ребенком была доставлена в больницу.

Стражи порядка отмечают, что о пропаже людей стоит сообщать в полицию незамедлительно, подавать заявление спустя три дня после исчезновения человека - катастрофически поздно. В этом вопросе важнейший аспект - это скорость.

По каждому факту в поисках задействуют максимальное количество правоохранителей, общественность и волонтеров, а информация о розыске направляется в СМИ.

Также сегодня подключают инструменты быстрого поиска - мобильные телефоны, GPS-навигацию, проводят мониторинг социальных сетей, отрабатывают круг общения в интернете, прослеживают маршрут передвижения исчезнувшего по сигналам мобильного телефона, используют видео с камер, установленных на улицах и в зданиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008352-zaplakannaya-devushka-podoshla-k-sotrudnitse-politsii-na-ostanovke-v-pavlodare/