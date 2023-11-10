Учителя после отпуска обнаружили, что должны государству 57 млн тенге в ЗКО (видео)

Педагоги и сотрудники одной из сельских школ в Западно-Казахстанской области обнаружили, что должны государству 57 млн тенге. ДЭР провел проверку и возбудил дело, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, после летнего отпуска учителя сельской школы получили уведомления о задолженностях. Вместе с педагогами, уведомления о долгах получили охранник, уборщица и другие сотрудники - всего 73 человека.

Общая сумма долга - 57 млн тенге.

Работники недоумевают, откуда у них такие долги и как их отдавать.

"У меня 9 часов и 0,5 ставки, и я должна 1 млн 100 тысяч тенге. Сначала было 2 млн, потом 1,3 млн пересчитали, потом 1,1 млн.

Пусть разбираются те, кто создал эту ситуацию. Но дергают нас. Заставляют бумаги собирать, постоянно пересчеты. Я уже решила вообще никуда не ходить.

Я уже 38 лет проработала, себя чувствую униженной, чтобы объяснять, где, чего-то, как-то", - поделилась педагог-психолог средней школы села Серебряково Светлана Сармина.

В областном управлении образования заявили, что сотрудники школы в в 2021 и 2022 году получали повышенные зарплаты - больше тех, что им были положены по договору. Но этого никто из учителей не заметил. Теперь же деньги нужно вернуть.

"Каждый сотрудник знает, сколько он получает. Если он видит, что ежемесячно он получает больше, чем положено... Сейчас каждый учитель очень грамотный, умеет считать.

Не хочу никого обидеть, но 73 сотрудника видят, что им поступает больше и не в одно время, а длительное время. Хоть один из них мог бы подойти и сказать, пересчитайте мне", - заявила замглавы управления образования ЗКО Клара Мендыгалиева.

Учителя обратились в департамент экономических расследований региона и попросили разбираться в ситуации. В итоге директора школы и бухгалтера уволили. В отношении последнего было заведено уголовное дело по статье присвоение или растрата вверенного чужого имущества. Дело уже передано в суд.

Наказание за присвоение или растрату чужого имущества

Согласно статье 189 УК РК:

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. То же деяние, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

3) неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от 2 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.