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Потратить 1,7 млрд тенге на уже отремонтированные улицы хотели в Кызылорде

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Знак "дорожные работы"
Дорожный знак. Иллюстративное фото: pixabay.com

1,7 млрд тенге планировали потратить в Кызылординской области на ремонт дорог, которые ранее уже были отремонтированы, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Прокуратура Кызылординской области сообщила на сайте о пресечении необоснованного расходования бюджетных средств на сумму 1,7 млрд тенге.

В частности, в 2020 году по улице Батырбаева сельского округа Кызылжарма в Кызылорде был проведен средний ремонт на 49 млн тенге.

Отмечается, что межремонтный срок на проведение капитального ремонта составляет 6-9 лет.

Несмотря на эти требования, в этом году акимат сельского округа Кызылжарма выделил бюджетные средства и объявил государственные закупки на проведение капитального ремонта улицы Батырбаева на сумму 653,9 млн тенге.

"Аналогичные нарушения выявлены при выделении бюджетных средств на капитальный ремонт улиц Абенова, Досхожина и Сексенбаева сельского округа Кызылжарма на общую сумму 1 млрд тенге", – сообщили в областной прокуратуре.

В итоге, по результатам принятых мер, было отменено 4 конкурса о проведении госзакупок на общую сумму 1,7 млрд тенге.

Добавим, что средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них.

Текущий ремонт предусматривает комплекс работ, выполняемых в порядке предупреждения возникновения аварийных ситуаций, дефектов на уличных дорогах, а также неотложного восстановления и ремонта уличных дорог, проводимых в течение всего года.

Капитальный ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с повышением транспортно-эксплуатационного состояния дороги и дорожных сооружений, в частности, с увеличением прочности дорожных одежд и сооружений на них без изменения существующей технической категории дороги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044886-potratit-17-mlrd-tenge-na-uzhe-otremontirovannye-ulitsy-hoteli-v-kyzylorde/

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