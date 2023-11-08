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Сильные осадки и ветер: штормовое предупреждение объявили в Алматы и других регионах

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Женщина идет под зонтом
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана, в том числе в Алматы, из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

На официальном сайте метеослужбы говорится, что ночью и утром 9 ноября на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на юге, востоке области усилится до 15-20 м/с.

На западе, севере Актюбинской области тоже будет туман.

В четверг днем на юге Алматинской области временами пообещали сильный дождь, в горных районах области временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области днем временами достигнет 23-28 м/с.

В Алматы завтра днем временами ожидается сильный дождь.

Ночью и утром на западе, юге, востоке Атырауской области возможет туман. Ветер северо-западный с переходом на южный, днем на западе области усилится до 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение второй степени.

Завтра на юге области Жетiсу ожидается сильный дождь, в горных районах области временами сильные осадки (дождь, снег). В горных районах области ожидается туман. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области днем временами достигнет 23-28 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области пообещали туман. Ветер западный с переходом на юго-восточный днем на западе, севере, юге области усилится до 15-20 м/с.

Предстоящей ночью и утром на севере, востоке, юге Карагандинской области тоже обещают туман. Ветер юго-восточный, южный днем на севере, востоке, юге области усилится до 15-20 м/с.

9 ноября на севере и востоке Костанайской области - гололед и туман.

Предстоящей ночью на большей части Кызылординской области ожидается дождь. Ветер юго-западный утром и днем в центре области достигнет 15-20 м/с.

Ночью и утром на большей части Мангистауской области возможен туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный на западе, юге области усилится до 15-20 м/с.

Завтра днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно дождь). На севере, западе, юге области - туман. Днем на западе области - гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на юге, востоке области усилится до 15-20 м/с.

Предстоящей ночью в горных районах Туркестанской области прогнозируется сильный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный на юге, севере, западе, в горных и предгорных районах области усилится до 15-20, ночью в горных районах области порывы достигнут 25 метров в секунду.

Ночью и утром на севере, востоке области Ұлытау ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный днем на большей части области усилится до 15-20 метров в секунду.

Напомним, что ранее синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни.

Сильные дожди возможны 9 ноября на юге, 10 ноября – на западе, сильные осадки в виде дождя и снега 9 и 10 ноября – на юго-востоке, 11 ноября – на востоке Казахстана.

Кроме того, по республике ожидается усиление ветра, ночью и утром будут туманы. На северо-западе, севере, в центре и на востоке страны ожидается гололед.

Также в этот период прогнозируется понижение температуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044808-silnye-osadki-i-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-almaty-i-drugih-regionah/

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