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Дороги перекроют в воскресенье в Алматы из-за городского забега

Опубликовано:

Алматинцы бегут марафон
Марафон. Иллюстративное фото: almaty-marathon.kz

12 ноября в Алматы пройдет городской забег City Run 2023. В связи с этим будет частично перекрыто движение на дорогах, южной столицы, передает NUR.KZ.

Старт и финиш будут расположены на площади "Астана" по улице Толе би. Маршрут пройдет по улицам Наурызбай батыра, Шевченко, Богенбай бытара и Панфилова, говорится на официальном сайте Almaty-marathon.kz.

В связи с этим:

  • Движение на ул. Толе би от пр. Абылай хана до ул. Панфилова (площадь «Астана») будет перекрыто с 04:00 до 11:00. Альтернативный проезд в восточном направлении по ул. Гоголя, в западном направлении по пр. Абая.
  • Движение на ул. Толе би от ул. Наурызбай батыра до пр. Абылай хана будет перекрыто с 07:45 до 09:40. Альтернативный проезд в восточном направлении по ул. Гоголя, в западном направлении по пр. Абая.
  • Движение по ул. Наурызбай батыра от ул. Толе би до ул. Шевченко будет закрыто с 08:00 до 09:30. Альтернативный проезд по пр. Сейфуллина.
  • Движение по ул. Шевченко от ул. Наурызбай батыра до ул. Панфилова будет закрыто с 08:05 до 09:20. Альтернативный проезд по пр. Абая.
  • Движение по ул. Панфилова от ул. Толе би до ул. Богенбай батыра будет закрыто с 08:15 до 09:45 . Альтернативный проезд по пр. Назарбаева.
  • Движение по ул. Богенбай батыра от пр. Назарбаева до пр. Абылай хана будет закрыто с 08:15 до 09:45. Альтернативный проезд в восточном направлении по ул. Гоголя, в западном направлении по пр. Абая.
  • Движение по пр. Абылай хана от ул. Толе би до ул. Богенбай батыра будет закрыто с 08:15 до 09:45. Альтернативный проезд по пр. Назарбаева и пр. Сейфуллина.

По информации сайта, City Run - это завершающий забег сезона, который проходит по самому центру города. Для любителей бега представлены две дистанции - 10 км и 5 км скандинавская ходьба.

Ожидается, что на старт выйдут 2200 участников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044803-dorogi-perekroyut-v-voskresene-v-almaty-iz-za-gorodskogo-zabega/

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