Дороги перекроют в воскресенье в Алматы из-за городского забега

12 ноября в Алматы пройдет городской забег City Run 2023. В связи с этим будет частично перекрыто движение на дорогах, южной столицы, передает NUR.KZ.

Старт и финиш будут расположены на площади "Астана" по улице Толе би. Маршрут пройдет по улицам Наурызбай батыра, Шевченко, Богенбай бытара и Панфилова, говорится на официальном сайте Almaty-marathon.kz.

В связи с этим:

Движение на ул. Толе би от пр. Абылай хана до ул. Панфилова (площадь «Астана») будет перекрыто с 04:00 до 11:00 . Альтернативный проезд в восточном направлении по ул. Гоголя, в западном направлении по пр. Абая.

(площадь «Астана») будет перекрыто Альтернативный проезд в восточном направлении по ул. Гоголя, в западном направлении по пр. Абая. Движение на ул. Толе би от ул. Наурызбай батыра до пр. Абылай хана будет перекрыто с 07:45 до 09:40 . Альтернативный проезд в восточном направлении по ул. Гоголя, в западном направлении по пр. Абая.

будет перекрыто Альтернативный проезд в восточном направлении по ул. Гоголя, в западном направлении по пр. Абая. Движение по ул. Наурызбай батыра от ул. Толе би до ул. Шевченко будет закрыто с 08:00 до 09:30 . Альтернативный проезд по пр. Сейфуллина.

будет закрыто . Альтернативный проезд по пр. Сейфуллина. Движение по ул. Шевченко от ул. Наурызбай батыра до ул. Панфилова будет закрыто с 08:05 до 09:20 . Альтернативный проезд по пр. Абая.

будет закрыто Альтернативный проезд по пр. Абая. Движение по ул. Панфилова от ул. Толе би до ул. Богенбай батыра будет закрыто с 08:15 до 09:45 . Альтернативный проезд по пр. Назарбаева.

будет закрыто . Альтернативный проезд по пр. Назарбаева. Движение по ул. Богенбай батыра от пр. Назарбаева до пр. Абылай хана будет закрыто с 08:15 до 09:45 . Альтернативный проезд в восточном направлении по ул. Гоголя, в западном направлении по пр. Абая.

будет закрыто Альтернативный проезд в восточном направлении по ул. Гоголя, в западном направлении по пр. Абая. Движение по пр. Абылай хана от ул. Толе би до ул. Богенбай батыра будет закрыто с 08:15 до 09:45 . Альтернативный проезд по пр. Назарбаева и пр. Сейфуллина.

По информации сайта, City Run - это завершающий забег сезона, который проходит по самому центру города. Для любителей бега представлены две дистанции - 10 км и 5 км скандинавская ходьба.

Ожидается, что на старт выйдут 2200 участников.