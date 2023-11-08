Телеканал Almaty TV презентовал обновленную телестудию

Аким Алматы Ерболат Досаев посетил телеканал Almaty, где ознакомился с деятельностью телерадиокомпании и провел встречу с творческим коллективом, сообщает Almaty.tv.

Главе города доложили о результатах работы телеканала. По словам генерального директора канала Almaty Тимура Базарбаева, за последние 1,5 года рост телеаудитории составил около 70%, а просмотры сайта увеличились в 5 раз – с 9 до 45 млн пользователей в год. При этом коммерческие доходы выросли на 65%, а по линии медиаселлера – в 2 раза.

Также телеканал Almaty получил республиканский статус и вошел в список обязательных каналов по всей стране. Проведен ребрендинг, и кардинально изменена вся концепция вещания. Оптимизированы все бизнес-процессы, а зарплата сотрудникам увеличена на 50%. В новом сезоне для зрителей подготовлены 18 телепроектов. Доля собственного производства на государственном языке достигла 83%.

Акиму также презентовали обновленный съемочный павильон телеканала, где в этом году была проведена модернизация спустя 6 лет после открытия. Полезная площадь студии увеличена в 2 раза: созданы 4 локации для съемок социальных, культурных, интеллектуальных и других телевизионных проектов. Новое универсальное многофункциональное пространство подходит для любого формата съемок. В рамках реконструкции построены современные адаптивные декорации, позволяющие снимать телепроекты любой сложности, применено износостойкое полимерное наливное покрытие. Кроме того, было представлено новое съемочное и монтажное оборудование.

Презентация обновленной телестудии Almaty TV. Фото: almaty.tv

Ерболат Досаев ознакомившись с деятельностью телеканала обратил внимание на необходимость дальнейшего обновления производственно-технической базы с учетом развития новых технологий. Обозначено, что меры развития человеческого капитала совместно с технической поддержкой позволят каналу создавать высококачественный продукт, отвечающий требованиям времени.

"Для нашего города телеканал Almaty играет особую роль. Задача по поддержанию алматинского духа и обеспечению хорошего настроения жителям города в числе приоритетных для канала. На сегодня контент канала отражает актуальную алматинскую повестку, и каждый житель города может найти на канале нужное", – сказал Ерболат Досаев и поблагодарил коллектив телеканала за работу в освещении событий в городе.

Обновленная телестудия Almaty TV. Фото: almaty.tv

Глава мегаполиса акцентировал внимание на необходимость корректировки вещаемого контента с акцентом на потребности аудитории не только города, но и жителей других регионов страны. Аким также отметил перспективы канала в наращивании коллаборации с предприятиями креативных индустрий в Алматы.