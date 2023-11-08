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Пропавшую 18-летнюю девушку нашли в 400 км от дома на юге Казахстана

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Пропавшая в Туркестанской области девушка
Пропавшая. Фото: polisia.kz

В Туркестанской области пропавшую 18-летнюю девушку нашли в 400 км от дома. Выяснилось, что она работала официанткой в Жетысае, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как указывается на информационном медиапортале ведомства, в Созакский районный отдел полиции поступило заявление от местного жителя. Он рассказал, что около 13.00 его дочь вышла из дома и пропала без вести.

Родители самостоятельно искали девушку два дня, но безрезультатно. Тогда они обратились за помощью к стражам порядка.

Правоохранители поговорили с родственниками и знакомыми пропавшей, а также опросили очевидцев, которые могли видеть, куда направилась девушка.

В результате поисков полицейские в течение суток установили ее местонахождение и обнаружили 18-летнюю жительницу региона работающей официанткой в городе Жетысае, расположенном в 400 км от дома. Ее вернули родителям.

Что делать при пропаже человека

Как говорится на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и т.п.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044772-propavshuyu-18-letnyuyu-devushku-nashli-v-400-km-ot-doma-na-yuge-kazahstana/

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