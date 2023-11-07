Холодную воду отключат в двух районах Алматы в четверг

В двух районах Алматы в этот четверг временно отключат воду в связи с подключением новых инженерных сетей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ГКП "Алматы су".

9 ноября с 09:00 до 20:00 в ряде домов в двух районах Алматы временно приостановят водоснабжение.

Это коснется проживающих в Бостандыкском районе по улицам Ходжанова – Гагарина – Байкадамова – Тажибаевой, а также жителей микрорайона Шуакты в Турксибском районе.

"Временное отключение связано с выполнением работ по подключению к системе водоснабжения новых инженерных сетей", – сообщили в "Алматы Су".

Телефон для справок: +7 727 274 66 66.

По информации на сайте "Алматы су", 70% подаваемой в город воды – это подземные источники водоснабжения, которые добываются из скважин глубиной от 150 метров до 500 метров.

При этом ежедневно в эксплуатации находятся около 170 скважин. А добыча и забор воды осуществляется из подземных скважин Алматинского, Малоалматинского, Талгарского месторождений, участка Каменского плато.