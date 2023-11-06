"Видит город с высоты и не может спуститься": мужчина застрял на крутом склоне в горах Алматы

В субботу спасатели Алматы отправились искать туриста, который не смог сам спуститься с гор. Найти его удалось только сегодня утром, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС мегаполиса.

В субботу, 4 ноября ,в 17:43 на пульт "112" ДЧС Алматы поступила информация от мужчины 1971 года рождения, о том, что он находится в районе водопада Аюсай-3. По его словам, он "видит город с высоты и не может самостоятельно спуститься с крутого склона".

На поиски отправились спасатели Службы спасения "109" КСП БАО, оперативная группа РОСО, в том числе кинологический расчет.

По прибытии в ущелье Аюсай, спасатели уже ночью обследовали все 3 водопада ущелья, где мог находиться пострадавший.

"Незамедлительно в ущелье Аюсай Департаментом по ЧС Алматы был развернут оперативный штаб под руководством и.о. начальника ДЧС полковника Айтеева Асана, служб взаимодействия города (в том числе городского ДП). На поисково-спасательные работы задействовано 36 человек, 3 кинологических расчета, 2 беспилотных летательных аппарата", – говорится в сообщении ДЧС.

При этом оперативные дежурные вышли на связь с супругой пропавшего. Она сообщила, что ее муж ушел в горы в субботу в 7 утра, а в 07:23 отправил сообщение, что находится на Экопосту. В 11:04 он сообщил, что ему осталось 1,5 км до Медвежьей горы, и больше на связь не выходил.

"Поиски туриста велись в темное время суток в сложном горном рельефе – на крутых склонах. При проведении спасательных работ применялось альпинистское снаряжение", – отметили в ведомстве.

Машины спасателей в горах Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Вчера утром к спасательной операции присоединились группа волонтеров ДСС – Добровольной Службы спасения. Также были привлечены дополнительные силы спасателей РОСО, в том числе один кинологический расчет.

Поиски мужчины не прекращались. После обследования второго водопада спасатели обследовали третий водопад, который находится на дороге в сторону ущелья "Проходное".

Отмечается, что авиаборт "Казавиаспас" МЧС РК был приведен в готовность, однако сложный рельеф и густая растительность не позволяли заметить движение на склонах. Вместо этого работали дроны и командно-штабная машина ДЧС Алматы.

Сегодня, 6 ноября, в 09:58 с помощью БПЛА пропавшего мужчину обнаружили выше третьего водопада. Служба спасения "109" в количестве 11 человек и РОСО МЧС в количестве 12 человек направились к нему со стороны "Космостанции" для транспортировки.

Пока, по данным ДЧС, мужчину с гор еще не спустили. Однако уточняется, что он жив.

Всего в поисково-спасательных работах на 6 ноября был задействован 71 человек, 5 кинологических расчетов, 10 единиц техники и 4 БПЛА

Потерявшийся мужчина. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так на официальном сайте МЧС РК рекомендуется:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", – подчеркивают специалисты.

Что делать, если вы заблудились?

В Департаменте по ЧС Алматинской области также объяснили, что нужно делать, если вы заблудились.

Первым делом, по словам специалистов, важно не паниковать.

"Действия в состоянии аффекта могут привести к непредсказуемым действиям. Сохраняя самообладание, попытайтесь связаться с родными и со службой спасения по номеру "112" и передать необходимую информацию", – объяснили эксперты.

Если же нет мобильной связи можно попробовать расположиться на открытой местности и дать сигнал спасателям: в темное время суток можно разжечь костер, а днем – как можно выше развесить яркую одежду.

Также можно попытаться найти водяной поток и идти вдоль устья. Однако этого нельзя делать ночью, так как возле рек обычно много камней, о которые можно повредить ноги.

Если вы слышите звуки либо голоса, следует отреагировать на них, призвав на помощь.