Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Видит город с высоты и не может спуститься": мужчина застрял на крутом склоне в горах Алматы

Опубликовано:

Потерявшийся мужчина
Потерявшийся мужчина. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В субботу спасатели Алматы отправились искать туриста, который не смог сам спуститься с гор. Найти его удалось только сегодня утром, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС мегаполиса.

В субботу, 4 ноября ,в 17:43 на пульт "112" ДЧС Алматы поступила информация от мужчины 1971 года рождения, о том, что он находится в районе водопада Аюсай-3. По его словам, он "видит город с высоты и не может самостоятельно спуститься с крутого склона".

На поиски отправились спасатели Службы спасения "109" КСП БАО, оперативная группа РОСО, в том числе кинологический расчет.

По прибытии в ущелье Аюсай, спасатели уже ночью обследовали все 3 водопада ущелья, где мог находиться пострадавший.

"Незамедлительно в ущелье Аюсай Департаментом по ЧС Алматы был развернут оперативный штаб под руководством и.о. начальника ДЧС полковника Айтеева Асана, служб взаимодействия города (в том числе городского ДП). На поисково-спасательные работы задействовано 36 человек, 3 кинологических расчета, 2 беспилотных летательных аппарата", – говорится в сообщении ДЧС.

При этом оперативные дежурные вышли на связь с супругой пропавшего. Она сообщила, что ее муж ушел в горы в субботу в 7 утра, а в 07:23 отправил сообщение, что находится на Экопосту. В 11:04 он сообщил, что ему осталось 1,5 км до Медвежьей горы, и больше на связь не выходил.

"Поиски туриста велись в темное время суток в сложном горном рельефе – на крутых склонах. При проведении спасательных работ применялось альпинистское снаряжение", – отметили в ведомстве.

Машины спасателей в горах Алматы
Машины спасателей в горах Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Вчера утром к спасательной операции присоединились группа волонтеров ДСС – Добровольной Службы спасения. Также были привлечены дополнительные силы спасателей РОСО, в том числе один кинологический расчет.

Поиски мужчины не прекращались. После обследования второго водопада спасатели обследовали третий водопад, который находится на дороге в сторону ущелья "Проходное".

Отмечается, что авиаборт "Казавиаспас" МЧС РК был приведен в готовность, однако сложный рельеф и густая растительность не позволяли заметить движение на склонах. Вместо этого работали дроны и командно-штабная машина ДЧС Алматы.

Сегодня, 6 ноября, в 09:58 с помощью БПЛА пропавшего мужчину обнаружили выше третьего водопада. Служба спасения "109" в количестве 11 человек и РОСО МЧС в количестве 12 человек направились к нему со стороны "Космостанции" для транспортировки.

По данным ДЧС, на момент выхода этой статьи мужчину с гор еще не спустили. Однако уточняется, что он жив.

Всего в поисково-спасательных работах на 6 ноября был задействован 71 человек, 5 кинологических расчетов, 10 единиц техники и 4 БПЛА

Потерявшийся мужчина
Потерявшийся мужчина. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так на официальном сайте МЧС РК рекомендуется:

  • не ходите в горы в одиночку;
  • не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
  • основную часть похода выполняйте до обеда;
  • не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
  • прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", – подчеркивают специалисты.

Что делать, если вы заблудились?

В Департаменте по ЧС Алматинской области также объяснили, что нужно делать, если вы заблудились.

Первым делом, по словам специалистов, важно не паниковать.

"Действия в состоянии аффекта могут привести к непредсказуемым действиям. Сохраняя самообладание, попытайтесь связаться с родными и со службой спасения по номеру "112" и передать необходимую информацию", – объяснили эксперты.

Если же нет мобильной связи можно попробовать расположиться на открытой местности и дать сигнал спасателям: в темное время суток можно разжечь костер, а днем – как можно выше развесить яркую одежду.

Также можно попытаться найти водяной поток и идти вдоль устья. Однако этого нельзя делать ночью, так как возле рек обычно много камней, о которые можно повредить ноги.

Если вы слышите звуки либо голоса, следует отреагировать на них, призвав на помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2044352-ne-smog-spustitsya-s-krutogo-sklona-muzhchinu-dve-nochi-iskali-v-gorah-almaty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.