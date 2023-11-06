"Запрет" польской авиакомпании летать в Алматы прокомментировали в КГА

В Сети появилась информация о том, что польского авиаперевозчика "не пустили" в Алматы. В Комитете гражданской авиации РК рассказали, почему авиакомпания не летает в этот город, передает NUR.KZ.

Ранее в соцсетях алматинцы жаловались, что авиаперевозчику LOT Polish Airlines якобы отказали в возможности авиасообщения с Алматы.

В КГА пояснили, что данные комментарии не соответствуют действительности.

"Авиакомпания LOT Polish Airlines осуществляет полеты в Астану с 2017 года. В настоящее время рейсы между столицами Казахстана и Польши выполняются с частотой 3 раза в неделю (понедельник, вторник, пятница).

В аэропорту Алматы действует режим "открытого неба", и ограничений на выполнение полетов для иностранных авиакомпаний нет. Запросов от авиакомпании LOT Polish Airlines на выполнение полетов в аэропорт Алматы не поступало", - сообщили в Комитете гражданской авиации.

В конце октября сообщалось, что в Алматы 140 пассажиров почти двое суток не могли вылететь в Уральск. В итоге люди, вынужденные ночевать в авиагавани в ожидании рейса, устроили скандал.