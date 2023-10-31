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"Это издевательство": скандал устроили пассажиры задержанного рейса в Алматы (видео)

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Пассажиры
Пассажиры. Фото: almaty.tv

В Алматы 140 пассажиров почти двое суток не могли вылететь в Уральск. В итоге люди, вынужденные ночевать в авиагавани в ожидании рейса, устроили скандал, передает телеканал "Алматы".

Как рассказали ожидающие журналистам, все произошло из-за нежелания представителей авиакомпании предоставить своевременную необходимую информацию.

Изначально рейс должен был вылететь из Алматы в Уральск вечером 27 октября. Но но его несколько раз переносили. В итоге некоторым пассажирам пришлось ночевать в аэропорту без еды и воды.

"Причина, говорят, что не принимает аэропорт Уральска. Но мы звоним в аэропорт и много наших знакомых прилетели из Уральска. И нам говорят, мы вам можем предоставить до Актобе. До Актобе мы доедем, там нас на автобусе якобы довезут до Уральска. Но где гарантия что мы аман-есен жетемиз (доедем живыми-здоровыми)? - рассказала пассажир Джамиля Рашева.

"Это какое-то издевательство. Представители к нам не выходили, так как сегодня выходной. Никто не выходил долгое время. Нам не предоставили ни питье, ни жилье. Многие развернулись, были мамы с детьми, беременные", - возмутилась пассажир Улмекен Бекенова.

В авиакомпании объяснили длительную задержку рейса внезапными изменениями в погоде. Однако пассажиры утверждают, что не получили должной поддержки и своевременной информации от представителей авиаперевозчика.

"Задержка рейса произошла из-за того, что в аэропорту Уральска вышла из строя техника антиобледенительных систем. Для безопасности было принято решение совершить рейс до Актобе и организовать транспорт до Уральска.

Таким образом, рейс состоялся 29 октября в 4:20. Отказавшимся пассажирам вернули билеты или поменяли время вылета на другой день", - сообщил менеджер по корпоративным коммуникациям АО Air Astana Тлек Абдрахимов.

Помимо прочего, багаж некоторых пассажиров, как оказалось, забыли в Алматы. Но в авиакомпании пообещали все вернуть.

Многие недовольные пассажиры теперь намерены потребовать у перевозчика компенсации за неудобства и сорванные планы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043267-eto-izdevatelstvo-skandal-ustroili-passazhiry-zaderzhannogo-reysa-v-almaty-video/

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