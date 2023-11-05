Радио и телевидение перестанут работать на день в Казахстане

На следующей неделе в Казахстане будут проводиться планово-профилактические работы на сетке вещания. Для этого телевидение и радио будет отключено, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казтелерадио".

Как сообщается на официальном сайте компании, АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сети. Это необходимо для обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания.

"Уведомляем о проведении профилактических работ с отключением телерадиовещания 8 ноября текущего года в период с 03:00 до 17:00 (по времени Астаны)", – говорится в сообщении.

Представители организации принесли извинения за временные неудобства.

Акционерное общество "Казтелерадио", по информации на официальном сайте компании, – национальный оператор в области телерадиовещания Казахстана, обеспечивающий население республики приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.